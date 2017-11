Búsqueda del submarino: Piden prudencia "por respeto a familiares y a la verdad"

"La búsqueda es muy difícil. Es una zona muy extensa y el medio es muy hostil", manifestó el vocero de la Armada, Enrique Balbi, en un nuevo informe sobre la situación en torno al submarino Ara San Juan.Además, desmintió las versiones de que se les informó a los familiares que "no había posibilidad de vida" tras el parte sobre la explosión registrada."Al momento no se ha podido detectar su ubicación con todo el esfuerzo desplegado en esta área más confinada. Nos gustaría brincarle mayores novedades respecto a este punto pero hay que ser prudentes por respeto a los familiares y a la verdad. Es un caso fáctico, lo tenemos que encontrar", manifestó el vocero de la Armada.Balbi destacó que cuentan con el mejor equipo de rescate de submarinos, que fue brindado por la Marina estadounidense. "Ellos tienen la mejor tecnología y el que arribo al país es el escuadrón de rescate de la Marina de los Estados Unidos de América". [{art:528Por otra parte, Balbi afirmó que la fuerza no realizó "ninguna vulneración a los protocolos escritos" para la búsqueda del submarino ARA San Juan y sostuvo que los militares trabajaron "mancomunadamente" con los funcionarios del Ministerio de Defensa."No hemos realizado ninguna vulneración a los protocolos escritos", afirmó Balbi, quien señaló que esos procedimientos indican que la intervención el Ministerio de Defensa no se concreta desde le momento en que se pierde contacto con el submarino."Desde el primer momento cuando se decretó (el operativo de búsqueda y rescate) el viernes, ahí interviene el ministerio de defensa", dijo.Señaló que en ese momento se conformó un gabinete de crisis acá en el Edificio Libertad, en el Ministerio de Defensa y en Puerto Belgrano"."En ese gabinete de crisis había un alto funcionario en el ministerio de Defensa, trabajando mancomunadamente, en equipo" con los militares y que se apuntó a "llevarle fehacientemente la información al ministro de Defensa", Oscar Aguad.Balbi señaló que las comunicaciones que realiza a la prensa se dan "con la anuencia del jefe de la Armada (Marcelo Srur) y del ministro de Defensa" Aguad.