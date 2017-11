Se conocerá hoy el resultado final de la autopsia a Maldonado

El resultado final de la autopsia a Santiago Maldonado se conocerá hoy y luego se entregará el cuerpo a la familia, que reclamó que "se abra una nueva etapa en la investigación" para "identificar a todos los responsables de la desaparición y muerte" del joven de 28 años.



"La inminente difusión de los resultados de la labor pericial refuerza nuestro pedido para que, a partir de las conclusiones de la audiencia, se abra una nueva etapa en la investigación y se concreten medidas indispensables para averiguar la verdad y lograr identificar a todos los responsables de la desaparición y muerte de Santiago", expresó la familia en un comunicado respecto a la audiencia de este viernes a las 9:30.



El reclamo incluye "la reconstrucción del hecho según las distintas versiones expuestas en la causa, un peritaje del lecho del río Chubut" y la recolección y análisis de "los restos de la fogata realizada por efectivos de Gendarmería el 1 de agosto".



"Reiteramos el pedido de intervención, en lo sucesivo, de investigadores independientes, ajenos a las fuerzas de seguridad federales ?dependientes del Ministerio de Seguridad de la Nación-, para colaborar en la causa y evitar nuevas interferencias y dilaciones", insistió la familia.



Hasta el momento, los peritos estuvieron de acuerdo en sostener que no hubo lesiones en el cuerpo, aunque resta saber cuál fue la causal y fecha de muerte, además del tiempo que permaneció en el agua, puntos que resultan claves para saber exactamente qué sucedió con el joven desde la última vez que fue visto con vida, en el operativo de desalojo a cargo de la Gendarmería en el Pu Lof de Cushamen, el 1 de agosto pasado.



La autopsia, que comenzó luego de que el cuerpo fuera hallado en el río Chubut el 17 de octubre pasado, se desarrolló en la Morgue Judicial del Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema con la participación de 55 peritos oficiales y de parte.



El juez federal Gustavo Lleral ya había adelantado que exigiría a todas las partes que integran el expediente algunos requisitos especiales, destinados a evitar la filtración de datos de la audiencia: entre otras cosas, quienes asistan al informe que presentará la junta médica de peritos este viernes no podrán ingresar con teléfonos celulares ni grabadoras.



Por otra parte, también decidió que toda la jornada sea filmada por la Oficina de Medios Audiovisuales de la Morgue Judicial, dependiente de la Corte Suprema, y convocó a Stella Pelozo y a Aníbal, Sergio y Germán Maldonado (madre, padre y hermanos de Santiago) para informarles sobre "los resultados de la pericia" una vez "finalizada la audiencia mencionada".



Antes de la difusión de los resultados finales de la autopsia, el juez Lleral ordenó nuevas medidas de prueba, entre las que se encuentran declaraciones testimoniales e inspección de lugar donde fue hallado el cuerpo del joven.



La familia de Maldonado consideró que las medidas que adoptó el magistrado hacen lugar "parcialmente" al pedido que hicieron.



En tanto, los familiares también le reclamaron al presidente Mauricio Macri que "tome las medidas necesarias para impedir nuevos ataques" en su contra "y evitar cualquier interferencia a la investigación judicial por parte de funcionarios del gobierno o sus asesores".



"No somos militantes partidarios (como pretenden caracterizarnos) sino personas comunes a las que una tragedia convirtió en símbolo de un reclamo colectivo. Las distintas marchas y actividades realizadas por Santiago son claramente una actuación política, a la que no tememos porque vivimos en una sociedad democrática y entre nuestros derechos está el peticionar a las autoridades y exigir justicia por la desaparición y muerte de nuestro familiar. Si eso nos transforma en enemigos del Gobierno es por decisión exclusiva de ellos", enfatizó la familia.



Y agregó: "Nuestro único objetivo, desde el inicio de la tragedia que vivimos, es saber la verdad, obtener Justicia, evitar la impunidad".



El martes último, Lleral había ordenado que se entregara el cuerpo "de quien en vida fuera Santiago Andrés Maldonado a su hermano Sergio Maldonado": la familia podría velar los restos del joven en la localidad de 25 de Mayo, donde creció y actualmente viven sus padres.