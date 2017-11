Mundial de Futsal: "Es lindo hacer goles con la camiseta argentina", dijo Arce

La Selección Argentina de Futsal Femenino disputa el Mundial de la categoría. Entre las jugadoras hay una entrerriana: Florencia Arce.Cabe destacar que. "El Mundial es hermoso, increíble. El primer día que me tocó cantar el himno fue algo único, incomparable, tenía muchas ganas de llorar. Es una experiencia muy linda que no me voy a olvidar nunca", expresó en diálogo conDijo que convertir un gol en el debut fue "algo que no esperaba porque fue muy rápido. Entré y al minuto lo hice.. Es felicidad plena".Admitió que esperaba que los equipos tuvieran más nivel, pero explicó que su DT, Eduardo Perico Pérez, les comentó que Argentina creció mucho. "Nos dijo que", aseguró.Finalmente, agradeció el acompañamiento de la gente, principalmente de su barrio, Pancho Ramírez. "Estoy muy feliz, me siento acompañada por todo Paraná", expresó.