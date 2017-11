Sociedad Confirmaron que hubo una explosión en la zona donde desapareció el submarino

"No nos dijeron que murieron pero nos dicen que están a tres mil metros", cuestionó Itatí Leguizamón -esposa de Germán Oscar Suárez uno de los 44 tripulantes del ARA San Juan- luego de que el vocero de la Armada Argentina informara sobre una explosión en la zona donde estaba el submarino.Balbi mencionó que los datos coinciden en dos informes recibidos y añadió que los familiares de la tripulación ya fueron informados. "Hasta tanto no haya una certeza y una evidencia, la búsqueda continúa con todos los medios", sentenció.

La novedad causó desazón e indignación entre los familiares de los tripulantes, que fueron comunicados poco antes de la conferencia de prensa, que por primera vez se celebró en el interior del edificio Libertad."Yo ya no tengo esperanzas de que esté con vida. Esto es producto de 15 años de abandono", sostuvo Leguizamón al hacer alusión a una presunta falta de mantenimiento del sumergible."Mandaron una mierda a navegar", lanzó al tiempo que agregó: "Creo que son unos desgraciados perversos que nos tuvieron una semana acá"."Dijeron que hubo una explosión. No dijeron la palabra muertos pero qué se puede entender", se cuestionó. Asimismo, remarcó que los integrantes de la Armada responden a una jerarquía y que "alguien les dice que no lo digan (sobre la posibilidad de que haya ocurrido una tragedia)".Leguizamón señaló que en 2014 el ARA San Juan sufrió desperfectos y "no pudo emerger". En ese sentido, sostuvo que "inauguraron un submarino pintado por fuera" y que "la culpa es compartida entre el anterior y el actual Gobierno".