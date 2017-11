Confirmaron que hubo una explosión en la zona donde desapareció el submarino

"Recibimos un parte desde Austria que confirma lo que había reportado ayer el gobierno nortemericano. El parte informa que se registró un evento anómalo, singular, corto, no nuclear, violento, coincidente con una explosión ", dijo el capitán Enrique Balbi, vocero de la Armada Argentina.Se trata de un documento con los mismos detalles horarios y geográficos que el que había dado Estados Unidos el miércoles al mediodía. "Lo contundente es que desde dos fuentes distintas obtenemos casi la misma información, porque a las 10.15 llegó este reporte que geolocaliza este evento casi en el mismo lugar del que lo hizo el informe de ayer", explicó Balbi.El siniestro se dio a 430 kilómetros de la costa, a unos 60 kilómetros de la última ubicación reportada por el comandante del ARA San Juan.A la hora de conjeturar sobre los motivos de la explosión, Balbi dijo que "no hay motivos para pensar que la falla en las baterías que había sido reparada provocó el siniestro".Después, el vocero aclaró que "académicamente, siempre que se habla de una explosión en un submarino en inmersión se habla de implosión".Por primera vez, el parte de la fuerza se dio dentro del edificio Libertad y no en las escalinatas. Esto se corresponde con el cambio de panorama que tuvo la investigación desde la tarde del miércoles.