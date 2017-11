El horóscopo Chino vaticina qué Selección ganará el Mundial Rusia 2018

Las coincidencias

El gran candidato

A pocos meses de que dé inicio el Mundial de Rusia 2018, algunos ya han empezado a pronosticar qué país sería el próximo campeón del mundo. Es más, el portal Deportes365, valiéndose del horóscopo chino, vaticina que el tan ansiado trofeo se iría a Sudamérica.Esa teoría tiene lugar de ser, debido a que a lo largo de la historia de la Copa del Mundo no ha fallado. En dicho horóscopo, cada año se asocia con uno de los doce animales de la astrología china, y el 2018 será el año del Perro. Además, este animal del ciclo del zodiaco chino llega cada 12 años, coincidiendo con la celebración de un Mundial.Coincidencia o no, resulta que en el año del Perro han sido Brasil o Italia quienes han ganado el máximo torneo del fútbol mundial. En 1934, año en que se celebró la segunda edición de la Copa del Mundo, Italia se coronó campeona. En 1946 el campeonato no se jugó, pero en 1958 fue Brasil que se llevó el título, volviendo a repetir la hazaña en 1970.En 1982, le tocó el turno a la 'Squadra Azzurra', en 1994 otra vez Brasil (jugando la final contra Italia) y finalmente en el 2006 a Italia. 12 años después, el Mundial de Rusia también coincide con el año del Perro del horóscopo chino, y teniendo en cuenta que los italianos no se clasificaron, el nuevo campeón del mundo sería Brasil.En efecto, 'La Canarinha' se perfila como una de las candidatas para alzar el trofeo en el legendario Estadio Luzhnikí de Moscú, donde se jugará la final. Pero el panorama de los brasileños, así como de todas las demás selecciones participantes, empezará a aclararse el próximo 1 de diciembre, cuando conocerán a sus rivales en la fase grupos tras el sorteo que se celebrará en el Palacio Estatal del Kremlin de la capital rusa. Fuente: (RT).-