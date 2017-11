Invitan a unirse en oración por el submarino desaparecido y su tripulación

Los obispos presiden misas en las catedrales, en las que elevan plegarias para pedir por las personas que viajan en el navío, sus familiares y quienes trabajan en el operativo de búsqueda, sostuvo la agencia Aica.Sin distinción de credos, surgió espontánea la oración entre los fieles argentinos conmovidos por la situación y la angustia de los familiares de los tripulantes.Monseñor Marcelo Daniel Colombo, obispo de La Rioja y vicepresidente segundo de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), expresó sus "deseos fervorosos de que pronto aparezcan con vida nuestros hermanos del ARA San Juan"."No es difícil imaginar el estado de ánimo de familias y personal del Arma y de la entera comunidad militar ante esta terrible situación. Las noticias nos afligen pero la esperanza no defrauda. ¡Hay tanta gente rezando! Transmitiles por favor en la medida de tus posibilidades, nuestra cercanía cariñosa de hermanos", solicitó el prelado riojano una carta dirigida al obispo castrense, monseñor Santiago Olivera.Los obispos César Daniel Martínez (Jujuy) y Pedro Olmedo Rivero (Humahuaca), junto con sus presbiterios, invitaron a la comunidad cristiana y a todo hombre de buena voluntad a "unirse en la oración pidiendo por la tripulación del ARA San Juan y sus familiares, a fin de que "el Señor muestre su misericordia y pueda llegar a un final feliz el rescate de estos hermanos nuestros, entre los cuales hay algunos comprovincianos".En tanto, los prelados jujeños pidieron a la Virgen del Rosario de Río Blanco que "interceda por todos estos hermanos y lleve consuelo y fortaleza a sus familias"."Quisiera acompañar no sólo a quienes están sufriendo la emergencia, sino especialmente a los familiares que tienen una preocupación tan grande", agregó en declaraciones a Aica.Agregó: "Rogamos a Dios para que se solucione este problema y se recupere con vida a quienes están en una emergencia"."Es digno de felicitar la solidaridad, no sólo dentro del ámbito nacional, sino también de tantos otros países que han contribuido y están contribuyendo con todos sus medios para encontrar una solución a lo que es una emergencia grave", destacó."Rezar, es consuelo y esperanza que no defrauda. Es alentador saber que todo un país se conmueve y los acompaña espiritualmente", valoró en una misiva a monseñor Olivera, donde pidió "por intercesión del Santo Cura Brochero, que el Señor bendiga y proteja en abundancia a los 44 marinos y a sus familias".Por su parte, el Instituto de Diálogo Interreligioso (IDI) convocó a "cada argentino a elevar su plegaria en la forma en que su tradición lo indique para que puedan encontrarse con vida a los 44 tripulantes del submarino ARA San Juan".El IDI fue fundado y es copresidido por el presbítero Guillermo Marcó, el rabino Daniel Goldman y el referente islámico Omar Abboud.En tanto, el presidente de la Fraternidad de Agrupaciones Santo Tomás de Aquino (Fasta), Fray Aníbal Fosbery , expresó su acompañamiento en la oración por la "pronta ubicación de los tripulantes del submarino ARA San Juan"."¡Qué Nuestra Madre la Virgen de Luján sostenga, proteja e ilumine a nuestros hermanos argentinos del submarino, a sus familias, amigos y a todos los que se encuentran con la responsabilidad de recuperarlos!", pidió.En las redes sociales circulan cadenas de oración por el ARA San Juan y sus tripulantes.