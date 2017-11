Malvinas: Entregarán resultados de ADN a familiares de caídos

La misión humanitaria para identificar los cuerpos de los soldados argentinos caídos durante la guerra en las Islas Malvinas está por llegar a su fin.



El Gobierno ya comenzó a contactar a las familias de los fallecidos para adelantarles que durante el mes próximo habrá reuniones individuales con cada una, en las que se les transmitirá personalmente los resultados del cotejo de las muestras de ADN. En ese encuentro sabrán, 35 años después, si efectivamente su familiar yace enterrado en el cementerio de Darwin y en qué lugar.



Así lo confirmaron a LA NACION fuentes de la Secretaría de Derechos Humanos, que conduce Claudio Avruj, y familiares que accedieron a brindar sus muestras, que fueron analizadas en un laboratorio de Córdoba durante y después del operativo que llevó adelante el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) en las islas entre junio y agosto de este año.



Aunque las tareas de identificación se desarrollaron de acuerdo al cronograma contemplado por el CICR -los estudios debían estar terminados para fin de año-, se confirmó que los resultados del cotejo no serán 100% positivos. Así se lo señalaron desde el Gobierno a las familias que ya fueron contactadas. "Hay un puñado de familias que se llevarán el 'no'. Sus parientes no están en el cementerio", dijo María Fernanda Araujo, presidenta de la Comisión de Familiares de Caídos.



Poco tiempo después del fin de las tareas en las islas -en las que se reveló que finalmente se encontraron 121 cuerpos y no 123, como se creía inicialmente- el jefe de los operativos del comité de la Cruz Roja, Laurent Corbaz, también había advertido que iba a ser "muy difícil" tener un resultado completamente positivo.



Una vez que estén terminados los estudios y se dé lugar al comienzo de la ronda de reuniones privadas con las familias en la Secretaría de Derechos Humanos -o en otros puntos del país para los casos en los que los parientes no se puedan trasladar a Buenos Aires-, los gobiernos de la Argentina y el Reino Unido recibirán un informe confidencial con los resultados del cotejo, informaron desde el CICR.



El proceso fue estipulado en la declaración conjunta que los dos países firmaron el año pasado y que marcó el comienzo de un deshielo en las relaciones bilaterales.



La conclusión de este proceso de identificación no significa, sin embargo, que se vaya a plasmar el nombre de los soldados argentinos en las tumbas del Cementerio de Darwin, donde hoy sólo tienen el cartel "Soldado argentino sólo conocido por Dios". Eso no estaba contemplado en el acuerdo y, en caso de querer hacerlo, requerirá un nuevo período de diálogo entre ambos países para autorizarlo.



Los acuerdos pendientes



El acercamiento entre el Reino Unido y la Argentina se vio plasmado, durante el último año, en la implementación de acuerdos bilaterales en las áreas más diversas, pero el capítulo de las Islas Malvinas fue el que menos avanzó, como publicó LA NACION en septiembre.



La declaración conjunta acordada por la entonces canciller, Susana Malcorra, y el vicecanciller británico, Alan Duncan, estipula que los países buscarán incrementar la cantidad de vuelos comerciales entre el continente y las islas, ya sea con la Argentina como con "terceros países". Hoy, la oferta está limitada a uno por semana vía Punta Arenas, en Chile, y uno mensual vía Río Gallegos.



Pese a la voluntad política, la cuestión genera algunas rispideces entre los isleños. En las calles de Puerto Argentino se pueden ver carteles que rechazan un incremento de las conexiones aéreas.



La otra cuestión en la que no se avanzó fue el levantamiento de las sanciones económicas que rigen sobre las islas y que fueron instauradas durante el gobierno de Cristina Kirchner. A casi dos años del gobierno de Mauricio Macri, aún no se dio marcha atrás. Los kelpers afirman que la medida compromete el desarrollo económico de las Malvinas.