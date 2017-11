Por quite de colaboración de pilotos debieron suspender vuelos de Aerolíneas

La empresa Aerolíneas Argentinas tuvo que cancelar vuelos debido a un quite de colaboración de los pilotos, en el marco de una negociación paritaria y debido a la negativa de las tripulaciones técnicas de aceptar reprogramaciones.



Según el comunicado oficial, cuatro servicios internacionales no pudieron partir y se dieron de baja, afectando a cerca de 2.000 pasajeros. En tanto, la empresa está reubicando a los viajeros en vuelos de fechas cercanos, propios y de otras empresas. Los vuelos cancelados tenían destino a Nueva York, Bogotá y Roma.



"Estas medidas se suman a las asambleas decretadas el día 8 de septiembre, al paro extendido del 30 y 31 de octubre y a los recurrentes quites de colaboración que están afectando en especial la operación internacional", cuestionó la empresa a través de un comunicado.



Asimismo, expuso que la medida de fuerza está generando "grandes inconvenientes y costos exorbitantes e irrecuperables a la empresa".



Fruto de estas medidas, la empresa argumenta que retrocedió un 45% en su índice de recomendación, respecto de la media de 2017. "Se trata del patrón que mide la satisfacción de los pasajeros. También se ha visto afectada la puntualidad y las ventas previstas para octubre en la víspera del CyberMonday, donde la compañía estimó una baja en ventas de u$s 15 millones", remarcaron.