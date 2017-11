Madre hace un llamado a la solidaridad para recuperar las fotos de su bebita

La joven madre extravió su celular en un supermercado de la ciudad de San Benito. El dispositivo contenía las fotos de su pequeña hija, Francesca, mientras permanecía internada tras nacer prematura hace más de cuatro meses. Natalia, la mamá de la niña, hizo una publicación en Facebook para contar la situación y hacer un pedido solidario para que quien halló el celular le regrese la tarjeta de memoria del dispositivo, en la que estaban las fotos de su niña junto a diferentes integrantes de su familia."Quiero apelar a la solidaridad... Perdí mi celular en San Benito, frente del supermercadito de Barni, al lado de la carnicería El Mundo... Pido por favor, a quien lo haya encontrado, que me devuelva la tarjeta de memoria, que la deje en el súper si quiere o que me la tire en algún lugar. Sólo me interesan las fotos de mi hija prematura y que hace dos meses tenemos en casa", escribió Naty Gallo en la red social.La publicación de Natalia fue realizada el pasado domingo 19 de noviembre y hasta el momento, no hay novedades del celular. La joven madre contó que tampoco tenía sincronizada la memoria del dispositivo con la cuenta de Google, por lo cual, tampoco cuenta con la copia de seguridad de las fotos que se podrían obtener en la nube del gigante de internet.Por tal motivo, la joven busca que su pedido sea replicado en las redes y así, poder dar con las preciadas fotos de los primeros días de vida de Francesca, quien tras la internación, hace casi dos meses ya está en su hogar junto a sus seres queridos.Ante tal situación, Natalia sostuvo que solamente quiere recuperar las fotos por el valor sentimental de las imágenes, que son las primeras de su primera hija.Finalmente, la joven remarcó: "Por favor, quiero recuperar las fotos de mi familia disfrutando de mi hija", escribió en la publicación.Para contactarse Natalia, su perfil de Facebook se encuentra como Naty Gallo