Las horas más críticas: Siguen sin hallar "indicios" del ARA San Juan

Sociedad Revelan qué originó el problema eléctrico en el Ara San Juan

La Armada Argentina confirmó esta mañana que no se había hallado "ningún indicio" en torno al submarino ARA "San Juan", desaparecido desde hace una semana en el Mar Argentino, mientras que por el momento tampoco dio resultados el rastrillaje de un área en el que se habían hallado bengalas.El capitán de navío ratificó que el operativo entró en una "etapa crítica" por la autonomía del oxígeno del submarino aunque, en este panorama tan díficil, recordó que se trata de un día "óptimo" para el patrullaje aéreo y marítimo porque las condiciones meteorológicas son favorables. No obstante dijo que mañana "se empieza a complicar". "Estamos haciendo todo lo posible y vamos a decir la verdad", afirmó.El submarino perdió contacto el miércoles pasado con 44 tripulantes a bordo en el Golfo San Jorge, poco después de haber reportado una avería en las baterías. Luego de avisar a la Base al navío se le ordenó volver de inmediato a Mar del Plata, que era la ciudad destino del navío. Hay unos cuatro mil especialistas que colaboran en el rastrillaje, tanto de fuerzas nacionales como internacionales. Participan en total 14 embarcaciones y 10 aeronaves, con el apoyo de siete países. Balbi dijo que la zona se patrulló en un 100% por aire y que no descartan que "esté en la superficie".Balbi aclaró que "los siete días no es tan dogmático" y que "varía de acuerdo a las circunstancias, pero eso (el límite) sería en caso de inmersión y que no pueda salir a la superficie". Más allá de la capacidad de oxígeno del submarino el vocero de la Armada ratificó que "la fase de búsqueda y rescate va a durar hasta que se localice al submarino".Con respecto a las bengalas que se encontraron ayer en la zona, afirmó: "No sabría decir de dónde vinieron las bengalas. Hay muchos barcos pesqueros en la zona. Nos faltan indicios". Las bengalas detectadas no pertenecen al submarino porque eran dos blancas y una naranja, mientras que las del ARA San Juan son rojas. Además dijo que la señal sonora "fue descartada por los mismos buques" que patrullan la zona y que la habrían detectado.Balbi dijo que se envió al P8, la nave antisubmarinos de Estados Unidos, pero no hubo ningún reporte de imagen térmica, y que tres unidades de la Armada Argentina, un destructor y dos corbetas, hicieron un patrullado marítimo con sus sonares pero tampoco hubo ningún tipo de contacto.Además dijo que la nave P3 antisubmarina brasileña que opera desde Mar del Plata hizo un vuelo bajo para tratar de detectar anomalías magnéticas pero que tampoco registró novedades. "De esos tres medios, en forma acústica con los sonares, infrarroja con la imagen térmica y el detector de anomalías magnéticas, no hubo ningún tipo de contacto que se suponga que sea el submarino", afirmó. Finalmente les pidió a las familias de los tripulantes que "no pierdan las esperanzas" y aseguró que están "haciendo lo humanamente posible" para localizarlos con vida.El submarino desapareció el miércoles pasado con 44 tripulantes a bordo en el Golfo San Jorge, poco después de haber reportado una avería en las baterías. Luego de avisar a la Base al navío se le ordenó volver de inmediato a Mar del Plata, que era la ciudad destino.