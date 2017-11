Nuevo parte sobre el submarino: "Nos preocupa la situación del oxígeno"

. "Nos preocupa que no lo podamos detectar y la situación en cuanto al oxígeno. No descartamos ninguna hipótesis", reconoció. También informó que hubo una reunión informativa de toda la cúpula militar al presidente Mauricio Macri.La renovación del oxígeno es la principal preocupación de las autoridades que encabezan la búsqueda. En condiciones habituales, el submarino puede permanecer debajo del agua al menos unos 90 días, pero en el escenario más pesimista, es decir, "con el buque en inmersión a media agua y sin poder salir a superficie ni navegar", como la definió Balbi, la autonomía sería de 7 días. "Ese valor no es estricto, sino de acuerdo a las circunstancias ?aclaró el vocero?, pero estamos en el sexto día en cuanto a oxígeno y es preocupante".Balbi informó que el presidente Mauricio Macri mantuvo una reunión con la cúpula militar, incluidos el ministro de Defensa, Oscar Aguad, y los jefes de las tres fuerzas y del Estado Mayor Conjunto. "Fue para presentarle una exposición de todo el esfuerzo que se está realizando entre medios navales y aeronavales, y las alrededor de 4 mil personas involucradas, entre medios nacionales e internacionales, con ayuda de siete países", precisó.Al respecto, indicó: ""Asimismo se incorporaron tres destructores de la Armada Argentina con sonar activo y pasivo para seguir el camino hacia Mar del Plata y se está particularizando en el área de la última posición conocida, a donde se está dirigiendo la corbeta Espora y haciendo un trabajo silencioso desde hace varios días con fotografías satelitales, con personal de la Conae y expertos en fotografía satelital del Ejército. Es fundamental porque ahí perdimos el último contacto", siguió. Por otra parte, se mantiene la búsqueda en las zonas donde podría estar si está en superficie y a la deriva", abundó., advirtió.Por último, detalló que se sigue "en la fase de búsqueda y rescate, que va a durar hasta que se lo detecte o visualice" y ratificó que desde la Armada no se divulgará la nómina de tripulantes "por respeto a las familias".El ARA San Juan, con 44 tripulantes argentinos, perdió contacto el miércoles 15 de noviembre a las 7 de la mañana, en un punto cercano a Puerto Madryn cuando se trasladaba desde Ushuaia hacia el puerto de Mar del Plata.