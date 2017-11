Madre de alumno golpeó a una secretaria: "Hay una carga muy fuerte de violencia"

Video: Secretaria fue golpeada por la madre de un alumno en Victoria

Un violento hecho ocurrió el viernes en horas de la tarde en la Escuela N°13 "Adolfo Mittelman", de Victoria.Según se informó, en plena clase un alumno comenzó a utilizar el celular y la profesora le pidió que lo guardara. Como no hizo caso, la docente dio aviso de lo ocurrido a las autoridades. Fue así que la secretaria, Diana Buchardo, llamó a la madre del estudiante para que se hiciera presente en el establecimiento.A los pocos minutos la mujer llegó, golpeó a su hijo pero también agredió a una profesora y a la secretaria."Yo quería hablar con ella en Dirección, pero. Salió y, diciéndole cosas que no eran así. Vi que la situación no daba para más y llamé a la Policía. No se pueden permitir este tipo de hechos en la escuela", relató Buchardo.En ese sentido, explicó que "con los efectivos en la Dirección, ella comenzó a recordar otro caso que le había ocurrido con su hija y ahí. La Policía la apartó y tuve que hacer la denuncia. De igual forma quedé preocupada por el chico porque lloraba mucho, estaba en situación de crisis".Contó que la directora de la institución le brindó su apoyo y, además, se reunirán con la Directora Departamental de Escuelas.Dijo que "esta mujer no está bien psicológicamente y deberá recibir algún tratamiento., de hecho hasta en la primera hubo un hecho similar"."Esto pasa en todas las escuelas.", consideró.