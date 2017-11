Divisaron bengalas blancas pero no definieron su origen y hallaron una balsa

El sexto día de búsqueda del submarino ARA San Juan comenzó con la novedad de que quedó descartado que la balsa encontrada en las últimas horas sea de la embarcación que buscan.En un nuevo parte oficial, el vocero de la Armada, Enrique Balbi, informó que la nomenclatura no coincide con el buque. El clima mejoró y esperan que ayude a la búsqueda. Además, explicó que los ruidos que se habían registrado tampoco coinciden con el San Juan.En un nuevo parte informativo, el vocero Enrique Balbi dijo que la mejor noticia que tenía para dar era que la búsqueda se desarrolla en condiciones meteorológicas mucho mejores que los días anteriores y que confían a que eso ayude a conseguir datos sobre el ARA San Juan."Cuatro navíos dieron ayer con una balsa, la información circuló ayer por redes sociales, nosotros no dijimos nada porque estábamos corroborando e identificamos que la nomenclatura de la balsa no se corresponde con el submarino", dijo.Se trataba de uno de los rumores que había corrido fuerte durante la madrugada. "Queremos decirle a los familiares que los únicos voceros somos nosotros y que nos dedicamos a dar información corroborada y certera", aclaró.Después, Balbi contó que observaron bengalas de color blanco pero informó que no componen una novedad en la investigación porque "el ARA San Juan lleva como identificación el color rojo"."Aún así, nosotros estamos intentando identificar de dónde vinieron, pero por el temporal que hubo no llamaría la atención que sea de alguna embarcación que haya circulado por la zona", concluyó.El próximo parte informativo que dará Balbi desde el Edificio Libertad será a las 16 horas, tal como sucedió en los días anteriores de búsqueda.El ARA San Juan es buscado desde el miércoles, cuando se contactó por última vez con la base naval. Participan barcos y aviones de diez países en un operativo de emergencia casi sin antecedentes. Hay pocos antecedentes en la historia de rescates de submarinos que conmovieron al mundo.Hay 10 países que colaboran con un operativo de rescate inédito en la historia del que participan 14 aeronaves y 10 embarcaciones.El ARA San Juan tuvo su última comunicación con el control el miércoles a la mañana, donde reportó problemas en las baterías que "ya estaban solucionados" y no afectaban la navegación, según informó la Armada.Debió volver a reportarse el jueves, pero no lo hizo. La búsqueda, sin embargo, comenzó viernes por protocolo y fue sumando tantos recursos como incertidumbre con el correr de las horas.