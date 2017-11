Los niños aprenden a caminar mejor si están descalzos: Los beneficios

Beneficios a nivel emocional

Muchas veces, cuando nuestros hijos comienzan a dar sus primeros pasos, nos preguntamos cuál será el mejor calzado para esa etapa. No queremos que nada afecte su desarrollo, deseamos evitar que tengan el pie plano u otras anomalías que pudieran llegar a quedarles para toda la vida.En las tiendas podrán decirnos que tal o cual marca es mejor, que es importante considerar el material de la suela y muchas cosas más pero el especialista ortopédico Dietrich Bornemann (alemán) asegura que lo mejor es que los niños caminen descalzos."Hoy se promocionan mucho zapatitos especialmente diseñados para ese momento de aprendizaje, pero lo cierto es que los niños no los necesitan", asegura este experto.Dentro de la casa podrán ir descalzos o en calcetines y fuera con algún calzado liviano y que permita que el pie esté aireado."Lo más importante es que sean del tamaño que corresponde", dice Bornemann. Lo ideal es que tengan aproximadamente un centímetro y medio hacia adelante de espacio.Los aspectos emocionales se suman a la hora de que los más pequeños despunten el vicio de andar descalzos.Una de las principales ventajas es la sensación de libertad que experimentan en cuanto se quitan el calzado. En realidad, se tiene que internalizar que no están acostumbrados como los adultos, y se sienten aprisionados, por más lindo que sea el calzado en sí, publicóPor otro lado, que el chico pueda caminar descalzo por la playa o por un jardín le ayuda también a desarrollar sus sentidos, ya que es capaz de descubrir más experiencias sensitivas con los pies en contacto directo con la naturaleza.No se trata de desterrar el calzado del armario de los chicos (porque es evidente que los necesitan), pero sí podemos olvidarnos de ciertos prejuicios y atender a las verdaderas necesidades que vienen dictadas por el propio cuerpo.