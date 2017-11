Armada confirmó que el ruido detectado "no corresponde a un submarino"

Sociedad Descartan que las llamadas detectadas provengan del submarino ARA San Juan

Arribaron a #ComodoroRivadavia el Skandi Patagonia que trasladará el ROV (remot operated vehicle) y el Sophie Siem, que hará lo mismo pero con un minisubmarino y una campana de rescate. Caso SAR #SubmarinoARASanJuan pic.twitter.com/qDyFZ1VNjd — Armada Argentina (@Armada_Arg) 20 de noviembre de 2017

Las aeronaves P8 de la Armada de EEUU y el CASA 295 de la Fuerza Aérea de Brasil arriban #AHORA a la Base Aeronaval Comandante Espora. Ambos participaron durante esta jornada de las operaciones de búsqueda del #SubmarinoARASanJuan pic.twitter.com/R4pfXDFFcm — Armada Argentina (@Armada_Arg) 20 de noviembre de 2017

El vocero de la Armada, Enrique Balbi, aseguró esta noche que el "ruido constante" registrado horas atrás en el Atlántico Sur no provino del submarino ARA San Juan, que está desaparecido con sus 44 tripulantes desde el miércoles pasado luego de que perdiera todo tipo de comunicación con las bases terrestres., advirtió Balbi en una conferencia de prensa tras analizar el ruido registrado por dos embarcaciones en horas de la tarde.Y agregó: "No corresponde a un patrón de golpes de casco.".Sin embargo, Balbi señaló que "se aprovechará la navegación de los buques oceanográficos y el buque polar brasileño para que no queden dudas y descartar que el ruido no es de un submarino y no es de golpe de casco con código morse".El "ruido constante" había sido detectado "a la altura de la Península Valdés, a 360 kilómetros de la costa, en el borde del talud, donde hay una profundidad promedio de unos 200 metros", había precisado Balbi, portavoz de la fuerza.Balbi también remarcó queAl mismo tiempo, estimó que "puede faltar un 20 por ciento" de rastrillaje en el área de búsqueda de la nave. Y no descartó que se vuelva a registrar la zona por donde ya se buscó al submarino.Sin embargo, la Armada aclaró que esa avería no se puede asociar a la desaparición porque el comandante del submarino les comunicó después que "estaban sin novedades personales y que seguirían navegando en inmersión".Siete países (Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, Brasil, Chile y Uruguay) aportaron logística y equipos sofisticados para ayudar a la misión de rescate en el Atlántico Sur.