Búsqueda del submarino: Angustiante espera de la esposa del teniente entrerriano

Los psicólogos, un psiquiatra y miembros de la fuerza que se desempeñan o desempeñaron en los submarinos de la Armada Argentina forman parte delcon el que se perdió contacto el miércoles pasado.Tras la activación del protocolo de búsqueda y rescate de los tripulantes, la Armada se comunicó con elque los 44 submarinistas habían dejado asentado en una ficha antes de embarcarse., donde se montó ely los avances de las tareas que comenzaron el jueves y que ya cuentan con ayuda de varios países.Como ya se había informado,, tercero en el orden de mando en el buque, quien actualmente vive en la ciudad de Mar del Plata pero que es, donde cursó hasta sus estudios secundarios en la Escuela Técnica N° 1., no te puedo decir nada., lo entrevistás directamente a él", fue el mensaje que Carolina Sosa, la esposa del teniente entrerriano, le envió a un colaborador deSi bien no se logró chequear el dato de que la esposa de Mendoza se encuentre actualmente en la Base, se supo queEn la oportunidad, la mujer envió un claro mensaje a aquellos que publican informaciones erróneas o mal intencionadas en las redes sociales respecto de la búsqueda del submarino., lamentó.Es que en un momento trascendió el supuesto hallazgo del buque, siendo que en realidad se trataba de las señales satelitales que actualmente están siendo investigadas por técnicos especializados de la Armada Argentina."La gente salió a decir que el submarino había salido a flote y", advirtió la esposa del teniente entrerriano que se encuentra entre la tripulación del submarino desaparecido."Son cosas que aparecen en las redes y uno con las ganas de que aparezcan cree en todo lo que lee. Pero por el momento sigue la búsqueda intensa, no hay ningún tipo de contacto", confirmó Sosa.El último contacto con el ARA San Juan, uno de los tres con que cuenta la Armada, fue el miércoles a las 7.30, y el operativo de búsqueda se activó la noche del jueves luego de no recibir la comunicación prevista a las 22.Las Armadas de Chile, Uruguay, Brasil, Perú, Francia, Inglaterra y Estados Unidos "pusieron a disposición materiales y recursos humanos" para la búsqueda.La causa por la desaparición del submarino frente a las costas de Caleta Olivia, en el extremo norte de Santa Cruz, se abrió el viernes ante la denuncia presentada por la Armada y se caratuló preventivamente como "Averiguación de ilícito".