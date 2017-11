Verano en Pinamar y Cariló: ¿Cuánto costará vacacionar?

En Pinamar y Cariló se propusieron atraer más visitantes que la temporada anterior con una premisa clara y que apunta al bolsillo: "Las pautas, según acordó la Cámara de Inmobiliarias es no aumentar más del 10 por ciento. La mayoría decidió no aumentar nada en relación con el año pasado", cuenta Martín Yeza, intendente de Pinamar.



"Mi recomendación a los que están averiguando para venir a nuestras playas es que no se dejen asustar por el primer presupuesto que tengan, que sigan buscando, porque hay mucha oferta y variada", agrega.



El partido de Pinamar, junto con Cariló, Valeria del Mar y Ostende, que recibe dos millones de visitantes entre enero y febrero, busca aumentar la cantidad de días permanencia de los turistas . "Más allá de la cantidad de visitantes, lo importante es la cantidad de días que se quedan y el consumo, que es lo que queremos potenciar", explica Yeza.



"Las reservas vienen bien este año, con una importante mejoría gracias a que los propietarios aceptaron mantener el mismo precio del año pasado o aumentar a lo sumo un 10%. Si viene un propietario a ofrecerme su casa a un precio que considero disparatado, directamente no le tomo la propiedad", cuenta Lucio Vera Tapia, representante de la inmobiliaria que lleva su nombre. Y agrega: "Hace unos día alquilamos una linda casa por $ 70.000 pesos todo el mes de enero, el mismo valor del verano pasado.



Desde la inmobiliaria Teyca, puntualizaron que entre sus clientes propietarios, el 50 % mantiene el mismo valor del año pasado y el otro 50 % aumentó un máximo del 10 %.



"Es muy costoso mantener una casa en Pinamar, porque los impuestos están carísimos, pero a pesar de eso conversamos con los propietarios para no aumentar más que lo acordado con la cámara y la intendencia, sobre todo las propiedades que quedaron sin alquilar el verano pasado. El ritmo de reservas viene muy bien y pensamos que la mayoría de los contratos se van a hacer en diciembre, tenemos muchas expectativas por los dos fines de semana largos que quedan", cuenta Mariana Cancino, martillera de la inmobiliaria.



A la hora de alquilar una casa hay que tener en cuenta que los servicios, como luz y gas suelen cobrarse aparte. En las casas que tienen piscina climatizada la cuentas pueden llegar a los 10.000 pesos, aunque todo se negocia.





Alquiler de departamentos



Un monoambiente en el centro (Constitución 555) de 38 m2, con Wi-Fi, heladera con freezer y TV con cable, cuesta $ 14.500 en la primera quincena de enero; $ 15.000, en la segunda y $ 9500, en la primera de febrero. (Inmobiliaria Mariano Damiani).



Un departamento de dos ambientes para cuatro personas con patio propio con parrilla (Complejo La Manzana: Rivadavia entre Del Mejillón y Robinson Crusoe). Enero completo: $ 55.000. Primera quincena, $ 27.500; segunda quincena, $ 36.500. Semana, $ 20.000. Primera quincena de febrero, 25.500. (Inmobiliaria Lucio Vera Tapia)



Uno de 3 ambientes en la Torre Libertador A, con 2 dormitorios 2 baños, living comedor, balcón, cochera cubierta pequeña. Equipado con Wi-Fi, lavarropas y microondas, con capacidad para 6 personas. Segunda quincena de enero, $ 60.000; primera de febrero, $ 45.000. (Teyca Inmobiliaria; más 10 de ciento de comisión).



Departamento de 5 ambientes en Av. del Mar esquina Fta 25 de Mayo. Con living-comedor, cocina separada, 4 dormitorios, dos baños completos. Segunda quincena de enero $ 47.000; primera de febrero, $ 33.000. (Mariano Damiani)





Casas y hoteles



Casa de tres ambientes en Escualos al 900, con patio, parrilla, cochera semi cubierta y lavarropas. La quincena cuesta $ 35.000. (Distefano servicios inmobiliarios)



Una casa de 5 ambientes con dependencia en Lasalle, a 200 metros del mar, con 4 dormitorios, 2 en suite 1 toilette, living comedor, dependencia de servicio, parque, Wi-Fi, freezer y microondas. Primera quincena de enero, $ 100.000; 2da. quincena $ 115.000; 1ra. Quincena $70.000 , 2da. quincena $ 60.000. (Teyca).



Alojarse en el Playas Hotel (de 4 estrellas) durante una semana en enero para dos personas, cuesta $ 29.600. En febrero desciende a $ 23.840. Incluye desayuno buffet, acceso al spa, juegos infantiles y Wi-Fi.



En el Terrazas al Mar (4 estrellas) un departamento de dos ambientes durante una semana en enero para 4 personas cuesta 80.550. Incluye desayuno y servicios de playa (sombrilla, toallones y 2 reposeras).



El hotel Crillon (una estrella) cuesta $ 1500 por día para dos personas, con desayuno.



El precio de la sombra durante la segunda quincena de enero cuesta en carpa alrededor de $ 13.500 y sombrilla, $ 8200, con acceso a los servicios del balneario.





Balnearios ecológicos y accesibles



Los que visiten Pinamar esta temporada encontrarán un gran cambio en las playas. Ya se terminaron de reconstruir 36 balnearios, casi todo el frente marítimo, que fueron totalmente renovados con criterios sustentables y materiales reutilizados.



Muchos ya se habían inaugurado el verano último, pero ahora se sumaron más. Los nuevos balnearios están hechos sobre pilotes, para preservar los médanos, con mucha madera y aperturas vidriadas.



Además, muchos estarán abiertos todo el año, por lo que se suma cerca de una decena de nuevas propuestas gastronómicas.



Las obras siguen: el paseo costero que está en Bunge y Avenida del Mar está siendo completamente renovado y la promesa es que esté terminado en diciembre.



El lugar contará con un anfiteatro, estacionamiento para personas con movilidad reducida, bicicleteros, mejor iluminación, más espacios verdes y se reacondicionará la rotonda.



Esta temporada también se suman 9 pasarelas accesibles, de más de 100 metros cada una que se internan en las playas y dan la posibilidad de acceder con sillas de ruedas y cochecitos hasta muy cerca del mar. Están en las playas de todo el partido.



Otra idea de la intendencia para el verano es sumar islas de food trucks. "Queremos sumar pequeños espacios tipo livings con 4 o 5 food trucks en lugares donde hay poca oferta gastronómica", cuenta Martín Yeza. Y anticipa que los precios de la gastronomía serán accesibles: "Comer en Pinamar es más barato que en muchos lugares de Buenos Aires. Un menú completo de tres pasos en un buen restaurante, sin bebida, ronda los 450 pesos".



Este verano Pinamar cumple 75 años y para celebrarlo el 1° de diciembre se inaugurará un nuevo paseo de 25 esculturas, que estarán en áreas públicas y semipúblicas, como lobbys de hoteles y campos de golf. Las obras son de artistas argentinos de reconocida trayectoria.





Con mucho optimismo en el bosque



En Cariló también son optimistas con la temporada que se avecina: "Estamos con un 15% de reservas más que el año pasado en la misma fecha y también vamos a tener un diciembre mucho más activo que otros años, con muchas reservas y visitantes que eligen pasar Navidad en Carilo", dice Jorge Santamarina, de la Inmobiliria Santamarina. En diciembre las tarifas de alquileres son de la mitad que en enero.



Una casa de tres dormitorios, en una quincena de enero cuesta desde 45.000 pesos. Las de 4 dormitorios en el bosque se consiguen entre 90.000 y 100.000 pesos por los quince días.



Las de 6 dormitorios, con piscina climatizada y frente al mar ascienden hasta 200.000 pesos.



Una semana en enero, en un departamento de dos ambientes para 4 personas en el apart Costa Cariló cuesta $ 57.200. Incluye desayuno en el departamento, gimnasio, pileta cubierta climatizada, salón juegos, Wi-Fi y servicio de limpieza diario.



El alquiler de una cabaña en el complejo Aires de Cariló, a 200 metros de la playa, para cuatro personas, durante una semana en enero cuesta 29.000 pesos. Incluye desayuno en la cabaña.



Alquilar una carpa durante todo enero cuesta $ 39.000; durante febrero, $ 27.000. Por semana, en enero cuesta $ 11.900 y en febrero $ 9000. El alquiler semanal de sombrilla, $ 5700. Incluye acceso libre a la piscina, sanitarios, vestuarios, estacionamiento y recreación infantil. Tarifas del balneario Divisadero.