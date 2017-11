Ará Yeví, O'Bahía y Papelitos adelantaron los temas para el Carnaval 2018

Ará Yeví defiende el título

O'Bahía busca llegar al corazón

Papelitos, por la gloria perdida

A falta de siete sábados para que comience el Carnaval del País 2018, las tres comparsas de Gualeguaychú ultiman los detalles para la noche del 6 de enero. Los directores Leo Rosviar (Ará Yeví), Rodolfo Rodríguez (O'Bahía) y Juan Eduardo Villagra (Papelitos) dialogaron con, expresaron sus sensaciones y contaron parte de sus propuestas.Leo Rosviar es el director de la comparsa del Club Tiro Federal, que obtuvo el título 2017. En los talleres de la calle Estrada, frente al corsódromo, todo es trabajo, dinamismo y nadie piensa en otra cosa que en la noche inaugural, cuando, luego de muchos años, la Ará Yeví será la encargada de abrir el fuego carnavalero."Ará Yeví está bien. Está mejor que el año pasado en el sentido de organización, hemos ido corrigiendo errores y la experiencia nos ha permitido distinguir fallas para no repetirlas. Siempre, más allá de que hayas ganado el título, hay cosas para corregir. De alguna forma u otra hay que ir capacitando a la gente para que enseñen a vestir a los integrantes, fundamentalmente para evitar problemas que se pueden minimizar", expresó Rosviar.Sobre el tema elegido, contó que Mascarada es una leyenda, "esta vez empezamos por el título, a diferencia de otros años que primero desarrollamos la historia de una leyenda que cuenta un murguero cada vez que se emborrachaba: la leyenda de la Mascarada"."También tiene un contenido social, actual. Hacemos una especie de cronología de cómo evoluciona la máscara a lo largo de los años y terminamos en algo tan actual, que son las redes sociales, contando como la gente se esconde detrás de una máscara electrónica", describió.La comparsa del Club de Pescadores quiere volver a coronarse como la mejor del carnaval: la apuesta es tratar de llegarle al corazón de sus hinchas y de los carnavaleros en general. Rodolfo Rodríguez, que le dio los tres primeros títulos a O'Bahía, volverá a estar al frente de la dirección general del proyecto.La representante de Pescadores presentará el tema "Constructora Emocional" y su director habló de ello: "Es una comparsa clásica. Más que nada está pensada en contar lo que le pasa a una persona que llega al carnaval, se olvida de todo lo que ha vivido, se desenchufa y se carga de esa adrenalina positiva que genera. Y O'Bahía siempre fue una comparsa que contagió eso a la gente. Sus integrantes han sido el motor de las ideas que hemos tenido los directores que pasamos por la comparsa. Eso es lo que buscamos mostrar: una comparsa alegre, con mucho ida y vuelta con la gente y con un tema que permita desarrollar esa alegría en la pasarela"."O'Bahía será una comparsa clásica en todo sentido", ya que para esta edición trabaja con los materiales que históricamente le dieron vida: las plumas y el colorido. "Veremos una comparsa con mucho glamour. Creo que por eso nos vamos a diferenciar de las otras dos, que trabajan con su estilo, pero en eso O'Bahía se diferencia", aseguró."Yo me considero de la vieja escuela, de la escuela de José Luis Gestro, que siempre tuvo una fuerte influencia del Carnaval de Brasil. En estos últimos años ha habido cambios, algunos directores eligieron apostar a un carnaval más teatralizado, más allá de la elección de los materiales y en las innovaciones de creación. Por eso este año queremos volver a ser una comparsa clásica, como siempre fue O'BahíaLa comparsa de Juventud Unida volverá a la competencia con una fuerte apuesta y de la mano de un director debutante, Juan Eduardo Villagra, quien tiene experiencia trabajando en otras áreas de la comparsa pero por primera vez tendrá a su cargo la dirección general.Sobre lo que representa dirigir por primera vez, sostuvo que "todos tenemos ese sueño o por lo menos la idea; de hecho, nos pasa a los que somos carnavaleros, que asociamos muchos temas cotidianos y los referenciamos con la comparsa"."Siempre encontramos algún tema que puede ser para una comparsa. El tema de este año lo tenía dando vueltas, y si bien no tenía físicamente la carpeta de trajes, tenía la idea de cómo podía ser. Soy diseñador gráfico y tengo el vicio de la computadora, entonces estoy todo el día en la compu y en la parte de dibujo. Empezaron a quedar cosas buenísimas, me embalé y cuando quise acordar había tomado forma la idea que ahora estamos llevando adelante con un gran grupo de trabajo en todas las áreas", remarcó.Acerca de "Carnival Freak Show! ¡¡¡Pasen y voten!!!", el tema elegido para que la comparsa decana abrace un nuevo título, Villagra sostuvo: "La comparsa tiene una acidez bastante mía. Es una sátira. La protagonista es Papelitos. Tiene toda esta cuestión de buscar los personajes de la vida, tiene ciertos guiños a la Argentina. No puntualmente a ningún gobierno, a la historia del país. Pero siempre es una cuestión global, por eso el personaje de Donald Trampa, que sería el gran dueño de la feria en donde se verán todos los personajes que recreamos en la comparsa. Entre ellos, todos con grandes deformidades, empiezan a aparecer presidentes codiciosos, senadoras barbudas, sádicos ministros, y en todas estas presentaciones, jueces de dos caras", sintetizó Villagra.