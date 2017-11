Niño entrerriano necesita ayuda para un tratamiento en Estados Unidos

Tiziano Aguirre tiene 13 años, padece una distrofia muscular y es de Chajarí. Su mamá, Noelia Aguirre, se encuentra realizando una campaña para juntar dinero. Lo necesitan para un tratamiento que el niño debe realizarse en Estados Unidos.porque en julio de este año se quebró tibia y peroné y con el sobrepeso que tiene por consumir corticoides ahora no se anima a pararse", explicó Aguirre al sitioConsultada sobre el motivo de la fractura, dijo: ", en esta edad los chicos con esta distrofia por lo general empiezan con una fractura, es el momento en el que queda en una silla de ruedas"En el mismo sentido, Noelia explicó en qué momento se enteró que su pequeño padecía dicha enfermad: "Yo lo lleve al Garrahan cuando tenía tres años, en el 2009, porque veía que se caía mucho y que empezó a caminar muy tarde. Primero lo lleve a Concordia, pero no mejoraba, entonces decidí llevarlo al Garrahan, ahí se hizo un estudio genético, teniendo en cuenta mis antecedentes familiares por parte de mi mamá, y se llegó a la conclusión de que tenía esta distrofia. Ahí ya empezaron a darle corticoides, calcio y vitaminas"."Estoy pidiendo colaboración a toda la sociedad para un tratamiento de células madres., siempre dependiendo de cómo va cambiando el dólar" contó al respecto la mamá de Tiziano.Para ahondar sobre el tratamiento, Noelia dijo que: "allá hay una clínica especializada en el tratamiento de células madres. Tres días solamente necesitamos estar para el tratamiento, en el primer día se lo evalúa, en el segundo día se le sacan las células grasas y en el tercer día se le ponen sus células sanas despiertas"."Estoy en contacto con una fundación de México que es quien me tramitó todos los papeles con la clínica. La fecha exacta para ir no tengo. Yo tengo que juntar la mitad de 180 mil pesos para reservar la fecha y para que el precio no suba, es eso lo que estoy intentado ahora" agregó.Sobre las urnas para recaudar fondos que se encuentran distribuidas por comercios de la ciudad de Chajarí, se pudo saber que "hay urnas por muchísimos lugares, tengo que seguir repartiendo, la gente colabora mucho. Son de distintos colores, tienen un escrito que explica resumido lo que queremos hacer y tienen una foto de Tiziano".Cabe destacar la generosidad y solidaridad de dos familias de Chajarí, a quienes no les interesa ser nombrados y reconocidos, que han aportado para dos causas que Tiziano necesitaba. Por un lado el pequeño recibió la donación de una silla de ruedas, ya que la suya se encontraba en mal estado, y por otro lado recibirá el pago de un acompañante terapéutico, profesional recomendado y pedido por los médicos.Celular de Noelia Aguirre, la mamá de Tiziano: 03456- 15511100Cuenta solidaria en el Nuevo Banco de Entre Ríos:Número de cuenta 340289CBU: 38600249. 03000035028980A nombre de: María Noelia Aguirre