Derribaron una pared para trasladar con una grúa a una mujer que pesa 490 kilos

No fue un día más para Isabella Amaral, una joven de 32 años y 490 kilos de sobrepeso, ya que hoy los bomberos debieron derribar la pared de su casa para poder trasladarla a un hospital de Rosario para su recuperación.La mujer debió ser trasladada en su propia cama, donde vive postrada hace años, montada en un camión tipo grúa de Defensa Civil."Siempre fui gorda. Abandoné la escuela por la discriminación que sufrí. Retomé los estudios de grande para poder ser alguien en esta vida. Eso hoy parece imposible", relató al diario Clarín.Isabella pesaba 130 kilos hace ocho años, cuando su padre falleció y cayó en la depresión. Al pasar los años perdió la sensibilidad en gran parte de su cuerpo y sufrió tumores en las piernas como consecuencia de su obesidad extrema y su poca movilidad."Quiero curarme y vivir", suplicó Isabella antes de ser conducida al hospital Provincial de Rosario.Si bien, y a pesar del aumento de peso, desde el Provincial destacaron una evolución en su caso, Isabella acusó a las autoridades de haberla abandonado. "Me escondieron, me mandaron a morir acá", dijo. Su amiga, Fernanda, apuntó además a la violencia que sufre Isabella por ser una chica trans. "Se siguen refiriendo a ella como él", se quejó.