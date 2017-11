Un docente premió a un alumno con un 11 por su esfuerzo en un examen

Un alumno de primer año de un colegio secundario de Mataderos, Buenos Aires, cerró el año con un once en una prueba de Formación Ética y Ciudadana. Si bien la nota es imposible de colocar, el docente quiso mostrarle al resto del aula que un estudiante que tuvo dificultades con el estudio puede mejorar sus notas si persevera.Néstor Parisi, el docente, expresó al sitio web TN que a él le interesa dar ejemplos y gestos que marquen a los alumnos. "A esta edad, las cuestiones gestuales son muy importantes para ellos, que tienen entre 12 y 13 años y recién empiezan el secundario", agregó."Administrativamente es imposible de poner esta nota, pero le quiero significar un premio académico al esfuerzo. Esta materia (Formación Ética y Ciudadana) también tiene que ver con resaltar los valores y conductas de las personas. Les quiero transmitir que no da lo mismo una cosa u otra, estudiar que no estudiar", subrayó.