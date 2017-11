Limitarán edad para cobertura de tratamientos de fertilización asistida

El Ministerio de Salud de la Nación avanza en la clarificación de la ley 26.862, que reglamenta la cobertura de la reproducción medicamente asistida. Ya se evaluó y se oficializará próximamente el límite máximo de edad para cubrir los tratamientos de fertilización in vitro. De hecho, publica el diario La Nación A partir de la ley, sancionada en julio de 2013, el Estado garantizó "el acceso integral a los procedimientos y las técnicas médico-asistenciales de reproducción médicamente asistida" para toda persona mayor de edad. Sin embargo,que generan un sinfín de conflictos entre quienes necesitan someterse a los tratamientos y las obras sociales o empresas de medicina prepaga. Frente a esto, el ministerio empezó a revisar lo que consideran vacíos de la norma."Es importante discutir y clarificar varios temas dentro de la reglamentación de reproducción medicamente asistida. Estamos trabajando mucho en eso", dice el coordinador general del Programa Nacional de Reproducción Médicamente Asistida, Nicolás Neuspiller. Y agrega: "Actualmente está en redacción la resolución que fija la edad máxima para cubrir el tratamiento; será de 43 años más 365 días, para tratamientos con óvulos propios, y de 50, más 365 días para tratamientos con óvulos donados".El presidente de la Sociedad Argentina de Medicina Reproductiva (Samer), Gustavo Botti, coincide: "El máximo de 43 años para tratamientos con óvulos propios es por un tema de calidad ovocitaria, y en el caso de ovodonación es para proteger la salud femenina"."Probablemente. Seguramente estaremos acompañando la decisión", justifica Gisella Canton, presidenta de Concebir, organización que agrupa a los pacientes con trastornos de la reproducción."Un 15% de las parejas tienen problemas para quedar embarazadas en forma natural", dice Botti. Y aclara que debe pasar un año de intentar concebir de manera natural, para poder dar un diagnóstico de infertilidad. El Registro Argentino de Fertilización Asistida (RAFA) indica que,Hoy habrá una reunión de la que participarán personal del comité científico del Programa Nacional de Reproducción Médicamente Asistida, de la Defensoría del Pueblo de la Nación, de la Jefatura de Gabinete y la Corte Suprema de Justicia. En el encuentro analizarán, lo que consideran,, como los que se detallan a continuación:1 - Dos prepagas involucradas en el procesoLa ley establece que el tratamiento deberá ser cubierto por la obra social o prepaga del paciente, y para aquellos que no cuentan con ninguna de las dos será el Estado el que deba cubrirlo. Frente a esto, surge la duda sobre cuál deberá cubrir el tratamiento cuando los integrantes de una pareja tienen, cada uno, una obra social o prepaga diferente. No está determinado en la reglamentación cuál de las dos debería hacerse cargo del gasto o si deberían compartirlo. En la práctica es común que el tratamiento lo cubra la obra social de la mujer.Esta fue la experiencia que vivieron Betiana Desimone y Gabriel Domínguez, casados desde hace siete años. "Después de muchos exámenes médicos, nos confirmaron que no podíamos concebir en forma natural y que debíamos realizar un tratamiento de reproducción asistida", cuenta Betiana. Ella tenía la obra social farmacéutica y él, Galeno. Como no lograron que la primera cubriera el tratamiento, decidieron que Betiana derivara sus aportes a la prepaga de él, que exigía para aprobar el tratamiento que ambos fueran asociados. La empresa lo autorizó, pero les informó que sólo cubrirían el 40% de los medicamentos.2 - Cobertura de medicamentosOtro de los temas de la reunión será definir la cobertura de este gasto. Hay prepagas que cubren el 100% y otras que lo hacen sólo por el 40 por ciento. "Existe un desequilibrio entre lo que dice la ley y un fallo de la Corte Suprema que señaló que sólo deben pagar el 40 por ciento. Entonces hay prepagas que se basan en una cosa y otras en otra", indica Neuspiller.3 - Registro único de prestacionesEste año, en la resolución N° 1 del ministerio se estableció que cada persona podrá beneficiarse con un máximo de cuatro tratamientos de baja complejidad y tres de alta, cada uno con tres transferencias. La duda surge cuando los integrantes de la pareja tienen distinta prepaga y plantean la posibilidad de someterse, por ejemplo, a tres tratamientos de alta complejidad con cada una de las empresas. Con el registro se busca que se puedan cruzar los datos.4 - Subrogación de vientresEn la Argentina esta técnica no es ilegal, pero aún no está regulada. Y tampoco lo está la manera en que se inscribe al recién nacido, que es otro tema que está en análisis.5 - Diagnóstico preembrionarioEs una diagnóstico genético que analiza el ADN de óvulos o embriones fecundados a través de fertilización in vitro. Hay obras sociales que lo cubren y otras que no. Hay varios casos de personas que realizaron amparos, y el juez dio una orden para un sentido u otro. Se buscará una reglamentación que no deje dudas sobre este aspecto.6 - Registro único de donantesBusca cumplir con lo establecido por el Código Civil en relación a que toda persona que haya nacido a través de una donación de óvulos o esperma, pueda conocer a sus donantes a partir de sus 18 años, siempre y cuando un juez lo autorice. Por este motivo, todos los consentimientos informados de donación se archivan en los ministerios y los registros civiles. "Queremos un registro único porque una persona puede donar un número limitado de embarazos y debe haber un conocimiento unificado sobre esto", dice Neuspiller. También se discutirá cuál es el número adecuado de donaciones por persona. Mientras algunas ONG proponen que sean seis, Samer considera que 20 es una cifra apropiada.