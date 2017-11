Sueño en marcha del hospital de Feliciano: se suma nuevamente a Once por Todos

Iluminación led en el hospital



Los niños necesitan de la solidaridad de la comunidad



Donaciones sugeridas:



de seguir cumpliendo sueños para esa comunidad del norte entrerriano y zona de influencia.Zoe Mohr, directora del Hospital "Francisco Ramírez" de San José de Feliciano, contó aque "ayudar hizo bien" ya que desde "los aprontes" de Once por Todos 2016, "trabajamos con la cooperadora, presidentes de vecinales de la ciudad, con la intendencia, con el área Joven, con gente de San Jaime. "Trajimos tantas cosas y como excedió nuestra capacidad, empezamos a relacionarnos y vincularnos con otras personas que necesitaban de esta ayuda, y armamos una red local y de zonas cercanas, muy interesante. A través de los agentes y promotores de salud que están en territorio, que ven la necesidad de la gente, pudimos hacer una buena distribución de lo que se donó en Paraná", expresó.Asimismo puso relevancia en "la donación de pinturas" que se realizó. "El mensaje se difundió y siguió en ese camino. Colaboraron pintores y artistas, que hicieron un trabajo maravilloso en el hospital, sobre todo en la Sala de Niños. Con mucha expresividad, se cambió la sensación de entrar a este lugar, generando un ámbito amigable, de solidaridad"."La salud es de todos. Estamos trabajando para mejorarla, queremos ser más eficientes, dar más y mejores respuestas, queremos estar en un vínculo constante con la comunidad", puso relevancia la directora del nosocomio.A través de un proyecto en conjunto con el equipo del nosocomio, de uso eficiente de la energía, se encaró la iniciativa y se logró cumplir. "Los costos han subido y se empezó a notar en nuestra economía. Encaramos el proyecto de utilizar la luminaria led, lo planteamos como un sueño del hospital. La idea se llevó adelante en conjunto con Enersa, ya está en funcionamiento y se puede ver cómo cambia la luz. Además de lograr un resultado en términos económicos, se mejora muchísimo la iluminación", puso relevancia Mohr.Andrea Rosas es médica generalista, encargada de Pediatría. Relató cómo vivió la experiencia de llegar con las donaciones de Once por Todos a los niños que concurrieron al nosocomio."Llegaron muchos juguetes, pañales, ropa. Se los dábamos cuando venían a control o cuando cumplían con la vacunación: ¡Los chicos lloraban con menos lágrimas! A los bebitos se les daba ropa. Se notó muchísimo la solidaridad de Once por Todos, sobre todo en ropa y pañales. Ya no tenemos más y los chicos vienen y preguntan ¿ya no hay más regalos?", aseguró la doctora.Nuevamente la solidaridad se pone en marcha, para "dibujar sonrisas" otro año más, en los niños más necesitados."Cuando uno trabaja en equipo y si uno presta su colaboración, todo avanza", opinó la profesional.Antonia Batalla lleva 30 años como enfermera, y Norma Gómez, 24 años. Se suman con renovadas expectativas, otro año más, a esta iniciativa solidaria de Canal Once."Ha sido muy efectiva la donación de pañales, fue muy útil. Además, recibimos televisores, los chicos que pasan muchos días internados, pueden disfrutar, consiguieron pasar películas y los chicos se entretienen", dijo Batalla.Gómez resaltó las donaciones en juguetes: "Fue muy importante, veíamos hermosas sonrisas", aseveró.Pañales: para bebés, niños, jóvenes y adultosElementos de higiene personal: jabón, papel higiénico, toallas húmedas, shampoo, talco, colonia, maquinitas de afeitar y toallas.Productos de limpieza: Cloro, lavandina, materiales de desinfección y limpieza en generalAlimentos: leche en polvo o larga vida, alimentos no perecederos, azúcar, yerba. También mates, bombillas y termos.Útiles escolares nuevos: Mochilas, carpetas, cuadernos, hojas, lápices negros, biromes, lápices de colores, etc.Juguetes: pelotas de fútbol, libritos, juegos de mesa y didácticosRopa para bebés: ropita para el primer ajuar (batitas, bodies, escarpines, ositos, medias, gorros, baberos)Ropa para niños: ropa cómoda, pantalones, buzos, remeras, medias y camperas de abrigoRopa para adultos: pijamas, camisones, remeras, camisetas, medias y jogginsCalzado: zapatillas para niños y adultos (atar el par con sus cordones).Elonce.com.