Control de la tracción a sangre: Censaron a 150 carreros en Concordia

En un trabajo coordinado entre distintas áreas de la Municipalidad de Concordia con entidades proteccionistas, se llevan adelante medidas que tienden a preservar a los equinos que son utilizados para trabajos en la vía pública, controlando especialmente que no exista maltrato animal. En ese sentido es de destacar la colaboración y compromiso asumido por la comunidad en el tema, que se involucra y hace las respectivas denuncias.



En las últimas horas se conocieron nuevos casos de maltrato a partir de denuncias de vecinos, por las redes sociales, pero también por denuncias en la Policía de la Provincia lo que permitió actuaciones judiciales y la implementación de las correspondientes medidas que derivarán en posteriores sanciones.



Al respecto Martín Armanazqui, coordinador de la Unidad de Desarrollo Ambiental y Administración Parque El Abasto (UDAAPA), indicó que ante casos de este tipo se aplica la Ley Nacional contra el Maltrato Animal 14.346 y toma intervención la Policía con sus Médicos Veterinarios y el Ministerio Público Fiscal, de ser necesario.



El funcionario destacó que hubo una denuncia realizada por una persona en la Seccional Primera de la Policía de Entre Ríos con la correspondiente participación de las organizaciones proteccionistas de la ciudad que se hicieron eco del caso y están siendo parte en las políticas que lleva adelante la Municipalidad en este sentido.





Registros



Una de las medidas, además de realizar controles en distintos puntos para detectar casos de maltrato animal, es la de confeccionar un Registro Único de Tracción A Sangre. La semana pasada se realizó en la zona sur en donde quedaron censados alrededor de 150 carreros, "con algunos casos que tenían hasta tres caballos cada uno".



Este miércoles 15 de noviembre se realizará el Registro en la ex Estación Norte, ingresando por calle Moulins, en el horario de 9 a 11.30 horas. Y el viernes 17 de noviembre de 9 a 12 horas, en el barrio José Hernández, en calle Avellaneda y Nogoyá. Los usuarios deben presentarse con DNI y el animal será revisado, desparasitado y vacunado.



Armanazqui agregó que el objetivo final de la actual gestión es finalizar con la Tracción A Sangre (TAS) en Concordia, pero que se va a ir realizando de manera progresiva porque si bien está de por medio el cuidado de los animales, se entiende que hay casos en donde los mismos son utilizados como medio de trabajo por muchas familias, dejando en claro que cuando los equinos están en condiciones y bien cuidados, "no van a tener inconveniente de seguir circulando por los sectores que están habilitados para hacerlo".



De la misma manera en la que se realiza un Registro Único de Usuarios, está a disposición el Registro de Adoptantes de Equinos para aquellos que puedan brindarles atención a los caballos que son secuestrados en los operativos por su estado de salud y "jubilados". Los interesados se pueden acercar al Centro de Interpretación Ambiental, de Avenida Néstor Kirchner y Salta, de 8 a 12 horas.



Hacer la denuncia



Por su parte Horacio Froy, de la protectora "Conciencia Animal", señaló que "lo que es reprochable en este último caso del video que se difundió en distintos lugares es el maltrato que hay con los animales que están tirando a uno que supuestamente está muerto" remarcando "el poco respeto que hay hacia los caballos y lo que habría que ver es bajo qué condiciones el otro animal murió en la calle".



Froy indicó que es muy importante que la comunidad se involucre y haga las denuncias "porque de nada sirve que hagamos publicaciones etiquetando a proteccionistas, al intendente Cresto, al viceintendente Armando Gay o al concejal Amadeo Cresto, como si fueran los responsables de lo que está sucediendo en la calle. Quién vea el maltrato, debe denunciarlo" a la Policía, remarcó.