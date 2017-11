Taxistas de Córdoba protestaron ante posible llegada de UBER

Foto 1/3 Foto 2/3 Foto 3/3

El secretario del Sindicato de Peones de Taxis, Miguel Arias, indicó que la asamblea se realizó cerca del mediodía en Chacabuco y San Jerónimo para tratar "el tema principal que es Uber y el transporte crónico, ilegal".



En la zona, se dispuso un corte de media calzada, y una cuadra más arriba, entre Chacabuco y Entre Ríos, desviaban el tránsito hacia el sector de la Terminal de Ómnibus.



"La Municipalidad está trabajando, pero lo que hace no alcanza. Que nos deje tranquilo del tema Uber. Que el señor intendente (Ramón Mestre) salga y diga que Uber no desembarca en Córdoba", agregó.



Arias dijo que no descarta "nada", incluso un paro, y añadió que hay "cosas" que no les "gustan", como "la publicidad que tiene Uber; todo el mundo está hablando".



Nene lesionado



Una mujer dijo que su nieto resultó lesionado luego de que una "bomba" fuera arrojada en un sector.



"Veníamos cruzando la 27 de Abril, tiran una bomba y le pegan a mi nieto. Venimos esquivando la concentración. Si le pegan en el ojo, ¿quién le paga? Está asustado, tiene cinco años. Está muy adolorido, lo vamos a llevar a una clínica", indicó la mujer a radio Mitre Córdoba.



Lo que dice Transporte



Por su parte, el subsecretario de Transporte, Héctor Taborda, afirmó que "no hubo ningún contacto con la gente de Uber" y recordó que él, el intendente y el secretario de Servicios Públicos, Julio Waisman, mencionaron el rechazo a la llegada de esa empresa.



"No hubo contacto con el municipio, con autoridades, ni solicutad de audiencia. Ratificamos que no hay posibilidad en la ciudad de Córdoba, no de la forma como se hace en otros lugares", insistió Taborda.



El funcionario señaló que mantuvo una reunión con Arias el martes y que el viernes se prevé otra con los representantes de los taxis.



"Con el señor Arias, estuvimos reunidos ayer, conversamos. Políticamente, la decision es no Uber", reiteró.



"Lo que no pueden decir, de la mesa de trabajo (de los taxis), que no ha tenido diálogo con el municipio. En el caso de Uber, se le manifestó la posición contundente", manifestó y añadió: "Me parece que reclamar que el señor intendente aparezca con una pancarta 'No Uber'...".



Taborda insistió en que se ha mantenido un "diálogo permanente" con el sector de taxis, pero opinó que "lo complicado es cuando del otro lado no hay un interlocutor, sino son varios".



Sobre los controles



El subsecretario también mencionó que con el sector de Arias se abordó el transporte ilegal, ya que los taxistas plantearon "la falta de controles, que piensan que debieran ser más contundente".



Sin embargo, según Taborda, la Municipalidad realiza acciones constantes como cierres de "remiserías truchas" y agregó, en ese sentido, que el área de Control de Transporte trabaja de forma permanente.



"Hace 10 días se clausuro Easy Taxi", ejemplificó el funcionario. "Por supuesto, no podemos tapar el sol con las manos. Clausuramos una remisería, a los dos días pagó la multa y volvió a abrir y se la vuelve a clausurar", graficó. (La Voz)