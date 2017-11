La emoción de las docentes que titularizaron sus cargos tras años de trabajo

Más de 250 docentes de Paraná titularizan sus cargos durante un acto que se realiza este miércoles en la Escuela Complejo Hogar Eva Perón. En la oportunidad,pudo dialogar con tres trabajadoras de la Educación, quienes compartieron su emoción ante los reconocimientos."Hace un año y medio que estoy ahí y la verdad es que encontré mi lugar en el mundo", remarcó Andrea Brondi, quien titularizó como Directora P.U. en la escuela Nº 53 "Ricardo Monsersan" de María Grande segunda."Las PU hace mucho que no salen y uno nunca está seguro del cargo, así que esto es el zoom porque trabajas con una comunidad, y el tiempo que lleves, ellos te reciben con alegría. Al ser personal único, trabajamos con todos los grados los padres, ellos colaboran y los fines de semana van a organizar, limpiar, cortar el pasto porque son escuelas con mucho predio", comentó al respecto. "No me falta mucho para terminar mi carrera, y esto es como un premio", valoró la flamante directiva.Por su parte, Liliana Bértoli, titularizó como personal único en la escuela Nº 95, ubicada en una zona alejada del radio urbano de María Grande. "Feliz, esperaba ansiosa esto porque son muchas cosas las que se ponen en la balanza, porque uno se preocupa por la alimentación de los chicos, sus vestimenta, si les pasa algo les saca el turno y los acompañamos al médico. La comunidad te espera, te necesita y uno se encariña. Es otra cosa", aseguró la docente.Marita, fue otra docente que logró el cargo donde realiza una suplencia de personal único. En la oportunidad, dijo que su emoción era doble porque lo hacía en la Escuela Nº84 "Juliana Aguirre" donde había cursado sus estudios secundarios.