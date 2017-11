Fallo inédito: dos hermanos podrán llevar los apellidos de sus dos madres

En un fallo sin precedentes, el Tribunal de Familia Nº 4 de Santa Fe reconoció el derecho de filiación post mórtem a los hijos de una familia homoparental. Ambos adolescentes podrán llevar en sus documentos los apellidos de sus dos mamás.

En el año 2002, cuando todavía no estaba en vigencia la ley de matrimonio igualitario, María y Silvia, que llevaban diez años de convivencia, ya habían decidido que querían tener hijos juntas.



Para ello recurrieron a una clínica de fertilidad de la ciudad de Buenos Aires donde María se sometió a un tratamiento con un donante anónimo. A fines de ese año, nacieron los mellizos V. y L. y fueron inscriptos como hijos de madre soltera, la única opción legal que existía por esa fecha para niños de familias homoparentales.



No completó el trámite

Recién en septiembre de 2012, ya con la aprobación del matrimonio entre personas del mismo sexo, una directiva del Registro Civil de Santa Fe habilitó a las mujeres no casadas a reconocer a los hijos de sus parejas. Sin embargo, el fallecimiento súbito de Silvia les impidió completar el trámite, informó el diario La Capital de Rosario.

Tras la muerte de Silvia, su pareja debió iniciar un proceso judicial para lograr el reconocimiento de la identidad de sus hijos y además el derecho a la herencia de los menores.



Histórico

"Se trata del primer fallo del país que reconoce una filiación post mórtem tomando como fuente de filiación la voluntad procreacional, es decir la determinación de esta mujer de ser mamá" dijo Valeria Rosso Ponce, la abogada encargada de representar a la mamá de los mellizos.