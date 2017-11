Hoteleros de Córdoba en alerta tras el anuncio de promociones en Mar del Plata

"Mar del Plata te hace feliz"

El secretario de la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de Córdoba, Alejandro Moroni, advirtió que el anuncio de descuentos para turistas en Mar del Plata "perjudica a cualquier destino" y adelantó que "va a afectar" en la provincia."Hasta la información que recolecté, nos sorprende un poco, porque daría la impresión de que hay una decisión de la gobernadora de Buenos Aires (María Eugenia Vidal) de subsidiar el turismo en esa provincia. Como este es un país federal, obviamente a provincias turísticas como la nuestra esta situación nos va a afectar", sostuvo.En ese sentido, indicó que "perjudica a cualquier destino" y, aunque reconoció que "no hay muchos detalles del contenido formal de este programa", afirmó que la situación está "por fuera de la oferta y demanda" por ser "de subsidio"."Dispararía una competencia entre estados provinciales para ver cuál es el que logra mejores condiciones para captar ese nicho del mercado, que no es el único problema del turismo hoy", subrayó.Moroni remarcó aque cuando se escucha que habrá playas "con capacidad para 5 mil turistas gratis, con WiFi y sombrillas gratis, toma otro volumen", ya que "no es sólo el decir que vamos a financiar" porque "hay otro complemento que arman un costo y es una diferencia importante".Asimismo, dejó entrever que podría haber una reunión de los sectores involucrados en el distrito para analizar los pasos a seguir.La gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, anunció el programa desde la ciudad balnearia y dijo que además del sistema de sombrillas y servicios gratuitos en las playas públicas habrá descuentos de hasta 50% en gastronomía, hotelería y espectáculos. Según los cálculos oficiales, dos personas deberían invertir $ 25.000 para pasar 15 días en Mar del Plata, 38% menos que antes del proyecto.La gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, anunció ayer el programa "Mar del Plata te hace feliz", con un sistema de sombrillas y servicios gratuitos en las playas públicas de la ciudad balnearia que permitirá a los turistas ahorrar casi 40% durante este verano. Al encabezar en el Torreón del Monje el lanzamiento del plan, la mandataria agregó que habrá descuentos de hasta 50% en gastronomía, hotelería y espectáculos."Una familia tipo, con todos estos descuentos y la oferta de playas públicas va a gastar casi un 40% menos viniendo 15 días de vacaciones que lo que gastaría en cualquier otro destino turístico nacional, o en Uruguay o Brasil", sostuvo.El programa es impulsado en conjunto por la provincia de Buenos Aires, la Nación y la municipalidad de General Pueyrredón. Esta temporada, las playas públicas contarán con los mismos servicios que un balneario privado, inclusive wifi y actividades recreativas con acceso libre y gratuito.

Una de ellas será la Playa del Museo, en Camet entre Florisbelo Acosta y la avenida Constitución, que tendrá 500 sombrillas gratuitas, espacio libre para 800 lonas, baños, duchas exteriores, armarios y puestos de bebidas. Otra, Playa Constitución, a continuación de la anterior hacia el norte, además ofrecerá juegos para niños, sectores de sombra con mesas y sillas para adultos mayores, canchas de fútbol, tenis y vóley y un escenario para espectáculos. Lo mismo sucederá en una playa de Punta Mogotes, junto al balneario 24, en "Perla 5" (Boulevard Marítimo entre Ayacucho y avenida Independencia), Bristol y Playa Grande.Para los mayores y con el auspicio del Instituto de Previsión Social bonaerense, se estrenará la "Playa de los Grandes", con actividades y charlas en el Paseo Hermitage y en Punta Iglesia. Todas estas propuestas estarán complementadas por dos buses turísticos gratuitos.Vidal también ratificó los descuentos de hasta 50% que ofrecerá el Banco Provincia en transporte, hotelería, restaurantes, espectáculos y compras en supermercados con sus tarjetas de crédito. Algunos son 50% menos en pasajes de ómnibus y trenes en enero y febrero y 30% en en hoteles, con posibilidad de 12 cuotas.También será del 50% el beneficio en restaurantes, espectáculos y supermercados adheridos, en algunos casos con hasta seis cuotas sin interés.Según los cálculos realizados por el gobierno provincial, dos personas deberían invertir unos $ 39.000 para pasar 15 días en Mar del Plata, pero con estos descuentos y el servicio de playa gratuito, el gasto rondaría los $ 25.000, 38% menos.Otro programa que seguirá en vigencia es "Turismo Grande", con descuentos de 30% en Aerolíneas Argentinas y en buses de larga distancia de lunes a sábado, y 40% en pasajes de trenes de media y larga distancia del Ministerio de Transporte.El Ministerio de Gestión Cultural provincial ofrecerá una amplia oferta de espectáculos, como el ciclo AcercArte, con la participación de artistas como Tini Stoessel y el Chaqueño Palavecino, que se realizará todos los lunes y martes de enero -para no competir con los espectáculos privados- a partir de la segunda quincena de enero, en Parque Camet.