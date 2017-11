Entrerrianos diseñaron sistema para sillas de ruedas que reduce esfuerzo físico

Los hermanos oriundos de Feliciano, Facundo y Juan Cruz Noya, junto a otro joven de Córdoba, Martín Míguez, realizaron una destacada labor en ingeniería biomédica: crearon un sistema multiplicador de fuerzas para sillas de rueda que consigue beneficios físicos y psicológicos para quienes deben transportarse en ellas.El proyecto nació a raíz de un problema de salud que padeció el padre de uno de los chicos, y que demandó el uso de una silla de ruedas. "No quería salir de la casa para no ser una carga para la familia", rememoró el joven.Fue así que diseñaron WeChair, un sistema multiplicador de fuerzas, que se acopla a sillas de ruedas de propulsión manual para disminuir el esfuerzo que el usuario tiene que hacer al desplazarse en zonas de pendientes y a través de rampas, según indicaron los creadores del proyecto. El principio de funcionamiento es similar a los cambios en una bicicleta.En conjunto, estas adaptaciones que fueron incorporadas a las sillas de ruedas presentan numerosas ventajas. Por un lado, disminuyen considerablemente los dolores asociados al uso de la silla en los músculos utilizados para la propulsión, evitando así, a largo plazo, patologías asociadas al sobreesfuerzo y la sobreutilización de los mismos. Por otro lado, le brinda al usuario una mayor autonomía e independencia, ya que va a poder movilizarse por caminos con pendientes, o trayectos de larga distancia sin tener que pedir ayuda a un tercero. Este aspecto no solo beneficia al usuario desde lo físico, sino que también influye positivamente en lo psicológico.El proyecto resultó ganador de un concurso organizado por la Clínica de Neurorehabilitación "Santa Catalina" de Buenos Aires. Allí se hicieron acreedores de 100 mil pesos de fondo semilla para el proyecto. El concurso de la clínica se llama IDEAR y es la clínica más grande de ese tipo en Argentina.Facundo es ingeniero biomédico y está realizando un Máster en Administración de Empresas. Juan Cruz y Martín, son estudiantes de ingeniería biomédica.