Buscan desesperadamente a joven desaparecida desde el domingo en Buenos Aires

Agostina Moreno tiene 23 años. Familiares y amigos tuvieron noticias suyas, por última vez, en la madrugada del domingo 12 de noviembre en Villa Insuperable, cuando le avisó a su madre que "se iba cerca y luego volvía". Hasta el momento no hay noticias de ella y la buscan desesperadamente."Fuimos con la madre a hacer la denuncia. El último rastro de ella es el domingo a las 3 de la mañana que es cuando me mandó un mensaje por Whatsapp. Desde ahí no se sabe más nada. Agostina siempre avisaba dónde estaba, era muy atenta a eso. Si no podía hablar con la madre hablaba conmigo", dijo aRomina, una de sus amigas.Romina, en la mañana del lunes acompañó a la madre de Agostina, llamada Roxana, a hacer la denuncia en la comisaría de Villa Insuperable . Allí les tomaron los datos, para luego realizarse un rastrillaje por el lugar. Esta madrugada, la madre estaba recorriendo los hospitales de la zona junto con los patrulleros, según contó Romina.Agostina, al momento de desaparecer, tenía una mochila negra. Tiene raíces castañas y el largo del pelo rojizo, de un color fucsia en las puntas. Mide 1.70 es delgada, tiene los dedos tatuados, que, juntos, forman la frase "Feel good". También tiene un tatuaje a la altura del hombro con la huella de un perro, que simboliza la liberación animal. Cuenta su amiga que la joven les da albergue en su casa a los perros abandonados para protegerlos.Ante cualquier información sobre el paradero comunicarse al 011-1556337531 (Romina) o el 011-1565085382 (Roxana, la madre).