Volvieron a marchar para pedir justicia por el crimen de Abril Bogado

La movilización que tuvo lugar en la Plaza Moreno fue la segunda marcha masiva que se realizó después de la efectuada el pasado lunes en 7 y 511.



La familia de la menor pidió disculpas por no participar, debido al difícil momento que atraviesa.



Durante la marcha se vieron carteles con el nombre de la chica y otros con frases para recordarla.



"Vuela alto pequeña", "Nadie puede matarte en mi alma", "Justicia por Abril", "Basta de inseguridad", decían algunos carteles que portaron los manifestantes, muchos de ellos menores compañeros y amigos de la niña.



"La familia está destrozada, pero con fuerza para salir adelante con este apoyo. Pidieron disculpas por no estar", señaló Silvia, una docente y amiga de la madre de Abril.



La mujer manifestó: Nosotros estamos en nombre de ellos. Quiero agradecer a todos los que se convocaron".



El reclamo de justicia por Abril y el pedido para que no haya más casos como el de ella se escuchó entre los que marcharon.



En las últimas horas, Laura Pupo, la madre de Abril, compartió en las redes sociales una emotiva carta donde la familia despidió a la pequeña y uno de esos párrafos fue leído este lunes en la marcha.



"Te quedó tanto camino por recorrer, que no entendemos el porqué. Es tan indescriptible el dolor que sentimos por no tenerte a nuestro lado Abucha . Solo nos queda recordarte como eras: dulce, siempre sonriente, compinche, cómplice, divertida, servicial".



En otro párrafo de la carta, la familia expresó: "Deseamos que la partida de nuestra pequeña no haya sido en vano y sea el puntapié para cambiar este sistema tan perverso de la Justicia Argentina".



El crimen de la niña ocurrió el domingo 5 de noviembre a la madrugada cuando recibió un disparo en la cabeza en medio de un robo a su familia en el momento en el que regresaban a su casa en Ringuelet.

NA