Murió un atleta de paro cardíaco y rescataron 14 competidores extraviados

En la tarde noche de ayer, finalmente el personal policial logró rescatar a la totalidad de los competidores del "Manchao Ultra Trail" que se extraviaron la tarde del sábado durante la segunda edición de la exigente carrera.



Según informaron fuentes policiales, el operativo de rescate se dividió en dos etapas, por un lado se lograron contactar con siete personas y horas más tarde con los otro siete, de los cuales la mayoría se encontraba en un avanzado estado de deshidratación, con lesiones musculares y fatiga.



Según Martín Castelli, director de Defensa Civil, lograron localizar a los 14 deportistas aunque al cierre de edición, se aguardaba a los últimos siete que tenían dificultades para transportarse por sus propios medios, hecho por el cual debieron contar con la colaboración del personal, que desde un primer momento realizaron tareas para rehidratar a las personas.





Castelli agregó que estos atletas "aparentemente, se perdieron en la competencia por problemas en la señalización del camino".



"Todo el personal, a pie y a caballo y con la ayuda de lugareños, estuvo transitando la zona del río Ambato, Las Cañadas, La Encrucijada y la cumbre del Cerro El Manchao", indicaron en El Esquiú. Falleció un atleta de un paro cardíaco Cabe recordar que anteayer, durante la competencia, falleció a raíz de un paro cardíaco el atleta Cristóbal "Kito" Mamaní, quien participaba de la distancia 15 kilómetros. El hombre, de 77 años, fue hallado por otro atleta, cerca de la zona conocida como "Los Molles".



A raíz del episodio para el deporte, desde la organización del evento se decidió suspender la competencia, pero no se informó correctamente y esto llevó a confundir a algunos competidores pues muchos siguieron participando sin saber de lo acontecido.



Además, otro inconveniente fue la falta de señalización que tuvo la competencia, que contó con tramos de 15, 30, 60, 80 y 100 kilómetros a través de las cumbres del Ambato.



La exigente competencia convocó a atletas de distintas provincias, quienes al no conocer la zona, tuvieron dificultades para orientarse, por lo que debieron contar con la tarea llevada a cabo por los baqueanos de la zona y Bomberos Voluntarios, quienes llevaron a cabo los trabajos de rescate y colaboraron en el transporte a caballo de las personas lesionadas.



El clima extremo por la noche hizo que algunos competidores sufrieran principio de hipotermia, no obstante no se tuvieron que lamentar más víctimas fatales.



Fuente: Elesquiu.com.