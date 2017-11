"Te merecés que te quieran con ganas": la carta que leía la joven asesinada

La carta completa



"Te merecés que te quieran con ganas, que te llenen la cara de sonrisas, que te abracen todas las mañanas". Con esta frase empezaba la carta que Ailín Torres, la joven de 26 años que fue asesinada ayer en la ciudad de Tandil por su ex pareja, tenía pegada en el espejo del baño y que leía por las mañanas cuando despertaba.Así lo contó su hermano Tomás en Facebook, donde colgó una foto del papel manuscrito y contó dónde había encontrado el mensaje. "Ahora sabemos por qué tenías esa motivación por todo, esas ganas. Mi amor, te amamos por siempre todos, nuestro angelito. Te merecés todo lo que deseaste alguna vez, mi amor. Te amo", agregó el hermano.Las autoridades informaron además que el agresor aparentemente intentó suicidarse con el puñal con el que perpetró el ataque, pero solo se infligió algunas lastimaduras superficiales.Los efectivos debieron retener al novio de la joven para evitar que agrediera a Gómez.Luego del llamado al 101, "se deriva una patrulla de la Policía local que estaba en las inmediaciones, que primero retiene a la actual pareja y le saca el arma de las manos para que no cometa otro hecho lamentable", indicó el subsecretario de Seguridad de Tandil, David Tifner, de acuerdo con lo publicado por la agencia DyN.Tifner precisó también que Gómez fue atendido en el Hospital Ramón Santamarina, de "heridas superficiales", pero "fue dado de alta y trasladado a la comisaría primera" donde quedó detenido.El funcionario agregó que "este individuo habría ingresado por una ventana" al departamento que compartían Torres y su nueva pareja. "Al observar que ella llegaba con su actual pareja tomó la decisión de esconderse en el baño", donde esperó hasta que ingresó la mujer y "sin mediar palabra la comenzó a apuñalar".El joven "estaba acostado y escucha gritos, cuando entra al baño observa que la estaba apuñalando", pero ya no pudo impedirlo por lo que "se comunicó al 101, donde él trabaja, y trató de ir en busca de su arma".Tifner aseguró que tras lo ocurrido se supo por allegados a la víctima que Gómez "la habría acosado y amenazado", pero "nunca pidió intervención a la Justicia o la Policía".