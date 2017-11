Delfines muertos en la costa Atlántica: uno tenía plástico en el estómago

Foto 1/2 Foto 2/2

Dos de ellos estaban sin vida. Los otros, pese a los esfuerzos realizados, fallecieron a las pocas horas de ser encontrados.



Los halló parte del equipo del Centro de Rescate y Rehabilitación de la Fundación Mundo Marino, quienes ahora realizan las necropsias para determinar cuáles fueron las causales de muerte. Si bien ninguno presentaba marcas de redes ?como cuentan que sí sucedió en casos anteriores, probablemente por la pesca en altamar-, uno de ellos tenía plástico en su estómago.



"Las principales causas de mortandad para esta especie, como en el caso de las tortugas, tienen que ver con la captura incidental, las redes fantasma y la contaminación", explicó Sergio Rodríguez Heredia, biólogo de la Fundación Mundo Marino.



El delfín franciscana o, también denominado delfín del Plata, es considerado una especie vulnerable según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Desde la Fundación Mundo Marino cuentan que actualmente es el cetáceo más amenazado del Atlántico Sur. Ya en el año 2003 se estimaba que en todo el Atlántico Sudoccidental morían entre 2.000 y 3.000 franciscanas al año, y en la provincia de Buenos Aires el número rondaba los 500 delfines. A través de análisis de viabilidad poblacional, se estimó que algunos grupos podrían desaparecer en menos de 30 años.



Esta especie se hizo conocida en nuestro país cuando en febrero de 2016 circularon imágenes en las que se vio cómo cientos de turistas se tomaban fotos con un ejemplar que había varado en las costas de Santa Teresita. El delfín luego murió.



Desde la fundación dieron algunos tips para aquellos turistas que vacacionen en la costa de nuestro país y que se encuentren con estos ejemplares en la playa.



Cuentan que si el delfín tiene bigotes, ausencia de dientes o restos de cordón umbilical, significa que es lactante: en este caso no se debe intentar reintroducirlo al mar porque se agudizaría el cuadro de varamiento y es poco probable que sobreviva.



Siempre que el animal esté vivo es necesario alejar a la gente para que no se estrese, y con la asistencia de 1 ó 2 personas debe mantenérselo húmedo, con el orificio que tienen sobre la cabeza por el cual respiran ?espiráculo- fuera del agua. En caso de encontrarse muerto, no acercarse por el riesgo sanitario que puede implicar.