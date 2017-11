Explotó una cloaca en el patio de una escuela en Santa Fe

Foto 1/2 Foto 2/2

Eran aproximadamente las 7.30 de esta mañana cuando un fuerte estallido se sintió en la manzana ubicada entre las calles Santiago del Estero, 4 de Enero, Obispo Gelabert y Urquiza, de la ciudad de Santa Fe. Había explotado un sector de la cloaca del edificio de la escuela Niño Jesús, que pertenece a la iglesia Agustinos Recoletos.



La explosión se produjo en una conexión cloacal ubicada en el patio de la escuela, junto a un aula y al Salón Parroquial, y provocó la rotura del piso formando un "crater". Además volaron por el aire baldosas y bloques de hormigón, los que dejaron sus huellas en el techo y paredes. También volaron sillas y armarios, que quedaron retorcidos, y fueron dañadas las conexiones de los baños.



Pese a la gravedad de la situación no hubo que lamentar más que daños materiales. Por ese lugar circulan a diario cientos de niños que asisten a la escuela N° 1169 "Niño Jesús". Pero esta mañana no habían ido a estudiar ya que los directivos montaron un operativo de desinfección durante el fin de semana, y esta mañana los porteros habían comenzado a limpiar el edificio para retomar las clases mañana.



Milagro



"Gracias a Dios fue una desgracia con suerte, ya que al momento de la explosión no había ninguna portera cerca", dijo el párroco Juan Pablo Manianelli.



Junto al patio donde ocurrió la explosión se celebraba la misa matutina, la que "continuó con normalidad, ya que se escuchó una fuerte explosión pero nadie sabía de dónde venía", dijo el padre Manianelli.



Sin embargo, minutos más tarde arribó primero al lugar una patrulla policial y luego, al dimensionar la gravedad de los hechos, debieron actuar los Bomberos, para peritar el lugar y determinar el motivo del incidente. "Vimos salir humo y nos dijeron que se trató de una acumulación de gases", mencionó el sacerdote.



Fuerte olor



Ya entrada la mañana, personal de una empresa privada de cloacas comenzó a retirar los escombros y al sentir un fuerte olor tóxico fueron convocados nuevamente los Bomberos para constatar la situación con nuevos peritajes, antes de iniciar las tareas de reparación.



Trascendió luego que el sector donde ocurrió la explosión demandará nuevas obras de cloaca para mejorar la ventilación de las mismas, y no se descarta la posibilidad de que la desinfección llevada a cabo durante el fin de semana haya tenido incidencia en los hechos. Pero hasta el momento todo es materia de investigación y por fortuna, sólo se trató de daños materiales. (El Litoral)