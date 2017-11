"Las Niñeras de perros", una nueva moda que crece en algunas provincias

Servicio "personalizado"

En tiempos de crisis la gente agudiza el ingenio para llegar a fin de mes. En esa línea, en Neuquén se pusieron de moda las niñeras de perros, personas que cuidan en sus propias casas a las mascotas de aquellos que lo necesitan por sus obligaciones o sus planes de descanso.Las niñeras brindan un servicio similar al de las veterinarias, aunque sin diplomas académicos que avalen sus conocimientos sobre los animales, con la diferencia de que los perros nunca duermen en jaulas, como lo hacen en los comercios habilitados.El precio entre las guarderías caninas y el de las niñeras no difiere sustancialmente, según pudo corroborar. El costo por día va de 200 a 250 pesos. La diferencia se da en la atención directa que reciben las mascotas, advirtieron los prestadores del servicio particular. Por esto, las niñeras se reservan el derecho de admisión en cuanto a tamaño, cantidad y especie, excluyendo a los gatos del negocio.A la hora de dejar a las mascotas se recomiendan principalmente tres cosas: especificar los cuidados sobre cada animal, como dietas especiales o enfermedades que padezca; suministrar a las cuidadoras el alimento y elementos personales, con el fin de facilitar el proceso de adaptación; y que los perros se encuentren vacunados, desparasitados y con la pipeta antipulgas aplicada.La popularidad que ha alcanzado este servicio en el último tiempo se debe en gran medida al rechazo por parte de los dueños a dejar por un extenso tiempo a sus mascotas en jaulas."Prefieren que los perros socialicen, jueguen en grupo, que los saquen a pasear o hasta hagan comida casera", le dijo a este medio Irma López, quien se desempeña como niñera de perros.La cuidadora explicó, además, que otra ventaja que presenta este servicio particular es que los dueños de las mascotas están informados todo el tiempo sobre lo que pasa con su animal mediante Whatsapp. De esta manera, los cuidadores están comunicados en tiempo real con los dueños.Algunas cuidadoras que cuentan con una clientela fija explicaron que la manera más efectiva de difusión de sus servicios es mediante el boca a boca o, en algunos casos, por las redes sociales. En general, tienen en simultáneo hasta cuatro perros bajo su cuidado."Muchos abuelos jubilados aprovechan los descuentos para irse de vacaciones en temporada baja y me dejan a sus perritos", Irma López, cuidadora particular de mascotas en la ciudad.La época con más demanda es sobre las fiestas de fin de año, cuando las reservas de turnos se hacen hasta con un mes de anticipación para no quedarse sin cupo entre los cuidadores.Marcelo, quien se dedica a tiempo completo a cuidar mascotas ajenas en su propia casa, consideró que "los perros realmente cambian cuando están en grupo, se les va la ansiedad, se sienten más cómodos"."Tengo un cliente al que conozco hace años y ya hasta me deja la llave de su casa por la confianza que me tiene", María Inés López, una de las "niñeras" de perros que se pusieron de moda.María Inés López se dedica full time a la atención del mejor amigo del hombre. Lo que la distingue de la mayoría de las prestadoras del servicio doméstico de guardería de perros es que ella concurre dos veces al día a la casa de los dueños de las mascotas, las saca a pasear y comparte media hora de tiempo con ellas.Además, realiza baños cuyo costo va desde los 180 pesos para los perros más chicos hasta los 700 pesos para los de mayor porte. Los paseos, son pautados y tienen una duración de una hora o dos a un costo de 80 pesos.Cora Fernández también efectúa este tipo de cuidados especiales: concurre hasta el hogar, interactúa con los animales; si no cuentan con un espacio seguro para la recreación, los pasea y ejercita, e higieniza el ambiente de la mascota. Cora atiende a todas las razas y especies, desde perros y gatos hasta tortugas y loros.