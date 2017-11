La campaña de Justina: Impulsan nueva propuesta por la donación de órganos

En qué consiste la propuesta

Justina Lo Cane tiene 12 años y desde el 9 de agosto espera un trasplante de corazón que le dé la posibilidad de seguir viviendo, ya que su estado de salud se agrava con el correr del tiempo y su deterioro es cada día mayor.Se recordará que la familia de Abril Bogado, la nena de 12 años que murió tras recibir un disparo en la cabeza durante un robo en su casa de la ciudad de La Plata, decidió donar el corazón de la pequeña para Justina pero el órgano resultó no ser compatible.Al enterarse de que debía ser trasplantada, Justina le pidió a sus padres que comiencen una campaña, #LaCampañadeJustina, pero no para conseguirle un corazón a ella, sino para que se tome conciencia de la importancia de ser donante.Fue así que se creó el lema #MultiplicateX7, a través del cual se trata de que más personas se inscriban como donantes, ya que por cada persona que done sus órganos se pueden salvar 7 vidas y en algunos casos hasta 9 (si se toman en cuenta algunos tejidos).Es por eso que a través de la fanpage La Campaña de Justina, lanzaron una nueva propuesta para impulsar la donación de órganos. La misma consiste en imprimir siete afiches como los que se muestran en esta nota, y colocarlos en los comercios más cercanos., fue el mensaje difundido desde la fanpage La Campaña de Justina.#LaCampañadeJustina ha logrado el apoyo de artistas, deportistas, personalidades, medios de comunicación, periodistas y ciudadanos en general.