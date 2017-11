Llamarán a licitación para construir el primer barrio con viviendas de madera

Se realizó en el Centro de Convenciones de Concordia la presentación del Programa de Construcción de 250 Viviendas de Madera en el predio de Agua Patito, destinadas al Programa de Relocalización de Familias Afectadas por las Inundaciones.



El intendente Enrique Cresto junto a funcionarios municipales y provinciales, representantes de instituciones educativas, científicas y técnicas, participaron de la presentación del programa que pone en marcha "la rueda de un círculo virtuoso para la economía local", sostuvo.



"Esta es una noche hermosa para quienes soñamos con la construcción de viviendas de madera", dijo el secretario de Comercio de la Provincia, Néstor Loggio. "El paisaje del eucaliptus forma parte de la idiosincracia de todos los concordienses", expresó y recordó que "el gobernador Gustavo Bordet cuando fue Intendente le puso una gran impronta a este tema, y lo que hoy acá Enrique Cresto y todo su equipo están haciendo es poner en valor la solución habitacional para 250 familias, pero fundamentalmente la puesta en marcha de una rueda de un círculo virtuoso que le va a dar una valor agregado extraordinario a la producción primaria de toda la región de Salto Grande".



"Es un verdadera satisfacción llegar a este día", señaló el intendente Cresto. "Venimos desde aquella inundación de diciembre de 2015 luchando mucho por este proyecto. Primero logramos viviendas para cien familias, las viviendas que popularmente se conocen como Toyota. En ese barrio estamos realizando muchas mejoras, ampliación de las viviendas, cordón cuneta, el asfaltado de las calles internas", enumeró. "Y ahora, luego de un gran trabajo del equipo técnico del Instituto Municipal de Tierras y Viviendas, y con el apoyo de todas las instituciones y organismos provinciales y del Gobierno nacional, vamos a construir el primer barrio integral de viviendas de madera. Pero no cualquier vivienda, sino que deben reunir y garantizar una calidad, que está certificada", subrayó.



El Intendente luego sostuvo: "En el predio estamos haciendo un trabajo integral, no sólo vamos a construir las viviendas, sino que realizamos la nivelación del suelo, estamos haciendo el trabajo de conexión de la red de agua, de cloacas, la red eléctrica, después el arbolado, es decir la construcción integral del barrio, partiendo desde cero".



Más tarde anunció que "la próxima semana se va a hacer el llamado a licitación para la primera etapa de construcción de las viviendas, lo que representa un gran orgullo para toda la ciudad".



"Es un proyecto que pone en valor la producción local y que traerá importantes beneficios no sólo a las familias a las que se destinarán estas viviendas, sino a toda la ciudad", recalcó.



Por último, el intendente Cresto agradeció la presencia de productores y empresarios, representantes del INTA, de Cafesg, de Cedefi, de las instituciones intermedias, representantes del Gobierno provincial, del Consejo de la Producción, estudiantes de la Escuela Técnica N° 1, y de los vecinos que asistieron a la actividad.



Estuvieron presentes la presidenta del Instituto de Viviendas y Tierras Autárquico Municipal, Marina Peñaloza; el director de la Unidad de Proyectos Estratégicos, Sebastián Loggio; el secretario de Obras y Servicios Públicos, Jorge Mendieta; la directora Técnica del Ente Descentralizado de Obras Sanitarias, Mireya López Bernis; el vocal de la Cafesg, Diego Lascurain, y Luis D'Avila, de la Regional Salto Grande del IAPV, entre otras autoridades. (APF)