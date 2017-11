Un kelper tramitó su DNI argentino y busca lo mismo para la hija de su pareja

Jamie Falkland Anderson nació hace 43 años en Dunbar, una pequeña y remota isla al noroeste del archipiélago que constituye las Malvinas. El 3 de julio de este año obtuvo su documento nacional de identidad, el DNI, y desde entonces es otro de los isleños que en los hechos reconoce con su acto la jurisdicción argentina sobre las islas cuya soberanía se disputa con el Reino Unido.



Anderson está en pareja desde 2014 con Lindsey Trevaskis. Ambos viven en Gales, desde donde denuncian que la hija de la mujer le fue sustraída injustamente por el servicio social de las islas cuando tenía 11 años -hoy tiene 15- y que desde entonces la reclaman sin que nadie los oiga. Ambos pidieron al gobierno argentino que la niña también obtenga su DNI no por sangre de la madre ni del padre -que no es Jamie-, sino por haber nacido en las Malvinas.



"Anderson tramitó y obtuvo su DNI en el consulado en Londres porque nació en la Argentina y reside en Gales. Los trámites de documentación de la hija de su pareja, que habría nacido en Malvinas, están siendo realizados en la Argentina porque la chica nació y reside en territorio argentino donde el consulado en Londres no tiene competencia", señaló una fuente consular en la sede diplomática en Londres, que conduce el embajador Renato Carlos Sersale. Cuando dice que la chica es argentina, es claramente una alusión a que toda persona nacida en las Malvinas tiene por ley el derecho a obtener su documento nacional de identidad. Al mismo tiempo, fuentes del Gobierno afirmaron que el caso de la niña lo sigue el Ministerio del Interior pero que debería salir desde la provincia de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur, a la que le fue conferida la "hipotética" jurisdicción de Malvinas si el continente las administrara verdaderamente.



El reclamo por la tenencia de la hija de su pareja



Anderson adujo decidió tramitar su DNI argentino porque estaba disconforme con el gobierno y la sociedad de las islas, más precisamente contra un "grupo de personas manejan la opinión pública, también la que es contraria a la Argentina". Dijo que son "siempre los mismos que gobiernan" y apuntó contra consejeros.



"Quiero justicia, la quiero porque mis derechos humanos fueron violados, vulnerados y también la quiero para Lindsey y a su hija. Ello no escucharon mi verdad. Me dijeron que yo debería haber tenido remordimiento por cosas que no he hecho. La quiero para Lindsey y su hija porque está condenada sin condena. Lo que le hicieron fue una caza de brujas porque ella y yo cuestionamos toda la integridad del sistema de seguridad de las Islas Falkland", dijo.



Lo precede una causa por violencia



El siguiente es el relato de los hechos que Anderson hizo de los hechos por los que habría pedido su DNI, sobre el que dice tener documentos oficiales para sustentarlo.



Contó que ha tenido muchos trabajos, fue capataz, empleado de mantenimiento, y que en las islas estuvo el área de exploración petrolera. Que en 2000 fue a vivir al Reino Unido y que se quedó a vivir allí como muchos jóvenes. Que tuvo un primer matrimonio con una mujer que ya tenía sus hijos y que por reprender a una de las hijas tuvo problemas policiales y que ello le generó una causa judicial. Que al momento de tener que comparecer en Gran Bretaña ya estaba en las Malvinas, adonde se reencontró con su ex compañera de colegio, Linsey. Fue en 2014. Desde entonces están juntos. La causa le generó a Anderson problemas en las islas, pero adonde según él comenzó su "pesadilla" y la de su actual pareja, mamá de la nena Skye, a la que le quieren otorgar el DNI argentino. "Las Falklands son un lugar en el que se perdieron las tradiciones. Hoy hay empleados contratados que están en las islas por dos años, y se quedan sin nuestro historial. Ellos usaron el servicio social de las islas para sacarle su hija a mi mujer (contó que la nena estaría en un hogar para jóvenes). En las Falklands me acusaron de atacar a un oficial de policía, de estrangular a mi mujer, de que tuve un violento historial de violencia doméstica. Todas mentiras. Y puedo probarlo con documentación oficial", aseguró Anderson a Clarín.