Audio: El enojo del piloto de Aerolíneas que chocó con un drone al aterrizar

"Le pegamos con la nariz. Si le pegábamos con el motor, íbamos a romper el motor". La frase es del piloto de Aerolíneas Argentinas que estaba a cargo del avión que en la mañana e este sábado se topó con un dron a metros del Aeroparque Jorge Newbery, cuando estaba por aterrizar en la Ciudad de Buenos Aires.La voz es calma y controlada, con un tinte de resignación. Describe que el golpe fue "en Figueroa Alcorta". "Ahí por Tierra Santa, Parque Norte", cuenta. "Apa, no sabía nada", le responden en la torre de control.

El vuelo, proveniente de Trelew, llegó a la pista sin problemas y no hubo inconvenientes para los pasajeros o la tripulación.En el diálogo con los controladores del tránsito aéreo, el comandante contó que no fue la primera vez que vio un aparato de ese tipo en la zona.El hecho está siendo investigado por Junta Investigadora de Accidentes de Aviación Civil (JIAAC) y la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), según informó Aerolíneas a través de un comunicado.La ANAC tiene un reglamento sobre los vehículos aéreos no tripulados, como los dron. Establece en el artículo N° 6 de la norma que los regula que no pueden ser operados en espacios aéreos controlados o en el área de influencia de un aeródromo, excepto que antes se haya emitido una autorización especial, lo cual no habría ocurrido en este caso.