Capturaron un tiburón prehistórico que tiene 300 filosos dientes

Durante un expedición de pesca cerca de la costa del Algarve -extremo sur de Portugal-, a bordo de una embarcación comercial, se produjo la captura de un tiburón de una especie muy rara, que tiene millones de años en el planeta, pero del que se sabe poco y cuya aparición es muy infrecuente. Así lo informó el Instituto Portugués del Mar y de la Atmósfera (IPMA).El ejemplar capturado accidentalmente a unos 700 metros de profundidad es un macho de la especie tiburón-cobra (su nombre latino es Chlamydoselachus anguineus) de cerca de 1,5 metro de longitud.Cuando los biólogos marinos lo vieron en la red de pesca, señaló BBC Mundo, inmediatamente supieron que estaban frente a un animal poco común. Tenía una cabeza redonda y una larga hilera de 300 dientes delgados y afilados, propios de un depredador de fuste.El animal fue calificado por el IPMA como un verdadero "fósil vivo". Tiene un cuerpo largo y esbelto y una cabeza que remite a la de una serpiente. El tiburón presenta además una dentición muy particular y su biología y ecología son poco conocidas.A pesar de tener una amplia distribución geográfica a lo largo de todo el Océano Atlántico (desde la costa noruega, pasando por aguas escocesas, de Galicia, Azores, Madeira y Canarias, bajando la costa africana hasta el Índico y alcanzando todavía Japón, Australia y Nueva Zelanda), este animal es raramente capturado debido a que vive a una gran profundidad.La captura se produjo en el pasado mes de agosto, aunque se difundió esta semana. Y fue registrada en el marco del proyecto Minouw, una iniciativa para la minimización de las capturas no deseadas de las pesqueras europeas.Indica el diario españolque fue en las mismas aguas del Algarve portugués donde se había avistado un ejemplar de este tipo en 2016 y que una captura similar se había producido algo más de un año antes, en la región australiana de Victoria.Antes de estos dos antecedentes, no se habían tenido noticias del tiburón-cobra desde una década atrás. Algunas fuentes científicas sitúan en enero de 2007 la fecha del hallazgo de un ejemplar hembra en las costas de Japón, dice ABC. En aquella ocasión, la sorpresa resultó mayor, dado que el animal no se encontraba en aguas muy profundas.