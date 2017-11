Lourdes le da batalla al cáncer: "Ir al Garrahan es casi como ir al jardín"

Doce horas de solidaridad



La metástasis afectó a los pulmones, aunque con la quimioterapia sigue batallando contra la enfermedad "Las manchitas empezaron a desaparecer", informó su papá.Gualeguaychú pasa por un momento complicado en lo que respecta a la salud. Una vez más, el cáncer ocupa el primer lugar de las preocupaciones de las familias de esa zona. El fallecimiento de Antonella González, la niña de 9 años que luchó contra la leucemia durante 15 largos meses, ubicó al tema en las prioridades comunes a toda la población. Y, como a fines del año pasado, generó la convocatoria a una marcha ciudadana para pedir ayuda: "Stop Cáncer" promete convocar a miles de gualeguaychuenses el domingo 10 de diciembre en la costanera de esa ciudad.En este marco para nada optimista, una luz de esperanza se enciende para la familia Sosa Fraccarolli, indica El Día. Lourdes comenzó a evidenciar síntomas de avances contra la enfermedad."En su momento le diagnosticaron cáncer en el riñón, pero se le hizo metástasis en los pulmones. Ahora, afortunadamente, esas manchitas empezaron a desaparecer y las más grandes a achicarse", contó Marcelo, su papá, en diálogo conSu obra social les garantiza un departamento que está cerca del hospital de niños. Pero, luego de los primeros y críticos meses, Marcelo debió volver a trabajar a Gualeguaychú, dejando a su familia en Buenos Aires. "Gracias a la ayuda de mi hermano, mi cuñado y un crédito que saqué en el banco, me pude comprar un auto para ir y venir a Buenos Aires. Estábamos gastando 12 mil pesos por mes solamente en pasajes de colectivos, y se complicaba demasiado", relató.En Buenos Aires, su hija alterna su estadía entre el departamento en el que vive con su mamá y sus dos hermanos y el hospital, donde tiene que asistir permanentemente."La quimio sigue igual, y de acá a dos meses le van a hacer nuevamente una tomografía para ver si esas manchitas que quedaron desaparecen, y si las cicatrices de las demás manchas se achican, que es lo más difícil. En caso de que no pase nada, se le tiene que hacer una punción en los pulmones para ver qué células están dando vueltas ahí", relató Marcelo.Por otra parte, sobre la realidad que vive su hija, dijo que para Lourdes ir al Garrahan es casi como ir al jardín. "Es el lugar a donde ella sale, donde se encuentra con chiquitos para jugar. Gracias a Dios hay mucha gente buena ahí que los entretiene para que las esperas no se hagan tan largas", agradeció.Este domingo se llevará a cabo en el Centro Cultural Gualeguaychú (Costanera del Tiempo) un evento solidario para recaudar fondos para Lourdes Sosa y Amber Farías, otra chiquita de Gualeguaychú que padece cáncer. Desde las 10 y hasta las 22, diversos artistas de la ciudad se presentarán en el lugar; Santos Tatoo realizará tatuajes solidarios a $150 y habrá actividades para la familia. Contacto y consultas: 03446 -15635226.