Según un estudio, Whatsapp es la red social más utilizada la actualidad

La encuesta fue realizada por la consultora de Investigación de mercado TrialPanel para conocer los usos actuales de las redes sociales; una tendencia que para el 75% de los encuestados es creciente, para el 23% se estabilizará y un 3% opina que decrecerá.



De las opciones que el mercado ofrece, Whatsapp es la red que más habitualmente usan los encuestados (86%), luego viene Facebook (76%). Atrás se quedan Instagram (25%), Youtube (18%) y Twitter (13%).



El 84% de los consultados dice utilizar las redes sociales para estar en contacto con sus amigos, mientras que un 56% busca información, el 45% contacta amigos a los que no ve hace tiempo y un 44% lo hace por temas laborales.



Por otro parte, el 50% asegura conocer a todos sus contactos, el 9% declara conocer a menos de la mitad, y el resto, no sabe.



Ante la pregunta sobre si las redes sociales influyen en las relaciones personales, 6 de cada 10 encuestados declaró que no.



Pero, entre quienes sí notaron una influencia por su uso, se encuentran los que conocieron a su pareja, se reencontraron con amigos o los ayudó a mantenerse en contacto con gente que vive lejos.



Al consultar por lo que más gusta de las redes sociales, la interacción y el cambio de contenido con amigos es lo más mencionado, mientras que la compra/venta y el seguimiento de músicos y figuras públicas son las opciones que menos atraen.



Por otra parte, las cadenas que circulan es lo que más molesta en redes sociales (82%), al igual que el spam, el registro obligatorio en sitios web para ver contenidos, las publicidades y lo banners.



Además, a 4 de cada 10 entrevistados le molesta los comentarios sobre política.



Para finalizar, el 48% de los participantes del estudio afirmó que las redes sociales son bastante importantes en su vida, el 26% dice que le son indiferentes, el 14% muy importantes y un 11% las consideran poco y nada importante.



El estudio se realizó sobre una base de 600 casos, hombres y mujeres, mayores de 18 años, de todos los niveles socioeconómicos, residentes en CABA, GBA y principales ciudades del país.

