Cámara de Turismo, optimista frente a cronograma de feriados

Política El gobierno definió qué días serán feriados puente en 2018 y 2019

El titular de la Cámara de Turismo, Sebastián Bel, se refirió a los "días no laborables" que fijó el Ejecutivo nacional según la ley 27399 y tras manifestar sus expectativas ante el nuevo ordenamiento, consideró que recién se podrán empezar a evaluar sus resultados después del primer fin de semana largo con día no laborable puente del "30 de abril y 1º de mayo del 2018."En la actividad turística siempre se tiene que ser optimista; no obstante eso estaba dentro del artículo 9 de la ley la posibilidad de que el Ejecutivo nacional declare días no laborable; aparte de poder establecer hasta tres feriados. En ese sentido, el Ejecutivo tomo la decisión de tomarlo como días no laborables", explicó.El titular de la Cámara entrerriana de Turismo fue consultado a raíz del decreto 923/2017, que fue publicado en el Boletín Oficial este viernes mediante el cual se informó que serán días no laborables puente el 30 de abril, 24 de diciembre y 31 de diciembre. Son tres lunes que anteceden a los feriados del Día del Trabajador, Navidad y Año Nuevo, respectivamente, supo APF.De todos modos, como dice la ley, si bien "no laborable" no equivale a feriado, los empleadores tienen la potestad para decidir si sus empleados trabajan o no, y quienes trabajen no tienen derecho a percibir un plus salarial, recordó Bel tal cual explicita la norma. Un ejemplo similar de este comportamiento "no laborable" ocurre con el denominado "jueves santo", trajo a colación Bel.Ahora "la expectativa" está puesta en ese fin de semana largo del 2018 donde se pondrá a prueba este nuevo ordenamiento: "Ahí vamos a poder empezar a evaluar los resultados", dijo.