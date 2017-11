San José suma casi nueve hectáreas a su área natural protegida

Con la presencia de alumnos, vecinos y autoridades, tuvo lugar la inauguración de la Reserva Ecológica Educativa "Los Teros" en barrio El Colorado de la ciudad de San José. Declarado por la Ordenanza Municipal Nº 29/2017, el área comprende 8,8 hectáreas de humedales y selva en galería con especies autóctonas de flora y fauna bordeando el arroyo La Picada, en el límite entre barrio el Colorado y Pueblo Liebig. La iniciativa de la Escuela Secundaria Nº 10 "Juan Bautista Alberdi" fue llevada al Concejo Deliberante estudiantil y luego elevada al Honorable Concejo Deliberante que aprobó una Ordenanza."Hoy finaliza el proyecto pero tiene que ser la puesta en marcha de algo más que el final de una etapa", expresó la intendenta Irma Monjo que encabezó la inauguración. E instó al barrio a comprometerse en ser los "guardianes de este lugar".La presidente municipal afirmó además: "Es sumamente necesario e imprescindible que el barrio se apodere de este lugar, que lo quiera, que lo defienda, y sobre todo que lo cuide mucho y que sea un espacio abierto, que todos puedan venir a visitarlo y hacer una recorrida" sostuvo Irma Monjo.

"Cuidemos este lugar, es un regalo de Dios poder llegar a tener esto hoy" subrayó.También dirigió la palabra el coordinador de San José Sustentable, área municipal que trabajó junto a los alumnos y docentes. Explicó que con el área protegida "estamos sumando 8,8 hectáreas a las 4 que ya teníamos de reservas municipales"."Este es el inicio de un montón de actividades y tareas que se podrán realizar, algo que personalmente me hace muy feliz y me llena de orgullo", destacó Raúl Marsó.Y añadió al respecto: "Esto no sólo se puede hacer con terrenos públicos sino que los terrenos privados pueden entrar en este sistema de áreas protegidas a los cuales invitamos y a quienes seguramente acompañaremos".La rectora de la institución, Gabriela Ducret, felicitó con gran emoción a los alumnos y agradeció el apoyo para concretar la reserva.Por su parte el profesor Jaime Borda, uno de los impulsores del proyecto, contó cómo se gestó el mismo desde sus inicios hasta la concreción gracias a numerosos actores y voluntades que formaron parte del mismo."Estuvimos trabajando en el proyecto del senado estudiantil con el senador Canali, tenemos el sueño de que toda la cuenca de la picada sea declarada como Reserva Ecológica Educativa" dijo el docente.Estuvieron presentes en la inauguración la Intendente Irma Monjo, concejales, funcionarios municipales, la directora departamental de Educación María Elisabet García de Serpa, directivos, alumnos y vecinos.