Caminó tres kilómetros pero no llegó al hospital y el bebé nació en plena calle

Ayudados por policías

Venían caminando

Sano y salvo

Ciro tenía apuro por llegar al mundo, tanto que nació ayer a las 4.20 en la calle, frente al Parque General San Martín y asistido por policías.Llegó séptimo entre sus hermanos, 3 varones y 3 niñas, quienes viven en un entorno muy humilde.Quizás habría llegado al hospital a tiempo si la realidad familiar hubiese sido otra: Mariela Ríos (35), su mamá, lo cargaba en su vientre en pleno trabajo de parto, a pie desde su vivienda, frente al barrio SUPE en la ciudad mendocina de Godoy Cruz.Junto a su esposo caminaron unos 3 kilómetros y medio hasta que en calle Boulogne Sur Mer, frente a la cancha de Independiente Rivadavia, ella ya no pudo seguir.En ese momento un móvil policial hacía puesto fijo en la rotonda Giachino, frente al club. En él se encontraban tres policías."Desde el prado venía corriendo un hombre a los gritos pidiendo auxilio, todo manchado de sangre", relató a Los Andes el oficial inspector Fabián Quiroga, cuyas manos serían momentos después las primeras que tomarían al niño ni bien "se precipitó" al mundo.El policía contó que lo habitual ante estas situaciones es suponer que se trata de algún hecho delictivo, pero cuando se acercó pudieron escuchar que el hombre gritaba que su esposa estaba por tener a su bebé."Se subió al móvil y fuimos a calle Boulogne Sur Mer. La mujer estaba parada ahí sola, casi por desvanecerse", relató Quiroga. Dijo que fueron segundos, que ni bien abrió la puerta del móvil pudo ver la cabecita del niño, que sus compañeros fueron a sostener a la mamá y él alcanzó a poner las manos para tomar a Ciro, que estaba por caer al piso."Son de Godoy Cruz, han querido llegar al hospital pero no han encontrado en qué, así que venían caminando", señaló con pesar el uniformado.Así, envolvieron al recién nacido con una mantita, subieron a la familia al móvil y luego de poner al niño en brazos de su madre, los llevaron al Lagomaggiore, donde ingresaron a las 4.45.Quiroga, quien tiene dos hijos, recordó que fue una situación que lo dejó un poco en shock, por lo inesperado y por lo rápido que sucedieron las cosas. Dijo que pasó alrededor de un minuto desde que el hombre apareció hasta que se encontró sosteniendo al bebé.Si bien sostuvo haber recibido preparación para brindar este tipo de asistencia en el Instituto de Seguridad Pública, no tenía más que la teoría por lo que en algún momento se sintió asustado.Al papá de Ciro los policías lo conocían, porque es cuidacoches en la zona que ellos patrullan. Luego de dejar a la mujer y al niño en el hospital, llevaron al hombre a su casa."Había quedado lleno de sangre y habían salido sin nada, parece que muy de repente, así que lo llevamos para que se lavara y cambiara", afirmó.Mariela y su hijo se encontraban en perfectas condiciones ayer por la tarde internados en el hospital Lagomaggiore. El pequeño pesó 3,460 kilos y se lo ve muy tranquilo.Ella contó aque su nombre completo es Ciro Juan Luis y que esto de tener un trabajo de parto rápido ya le había pasado con su tercer hijo. En esta oportunidad, el niño llegó en tiempo y forma, justamente el día en que tenía fecha de parto.Mario Bustos Guillén, director del nosocomio, señaló que en general los niños que nacen fuera del hospital llegan en buenas condiciones.Sin embargo, se les efectúan estudios a la madre y al niño para constatar el estado de salud ya que no se sabe a ciencia cierta en qué condiciones se dio el parto. Entre ellos, una ecografía para descartar que hayan quedado restos de placenta en el útero.