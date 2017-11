Lesiones de Bruno Escobar: Se cayó el proceso abreviado y la causa irá a juicio

Los involucrados

La demanda civil

Garantizar el tratamiento

Bruno Escobar, es el joven de 20 años que sufrió lesiones gravísimas al caer de una escalera en septiembre del año pasado en un boliche de la costanera de Concordia y que en la actualidad, lleva adelante su rehabilitación en un centro especializado de Cuba.Mientras tanto, en Concordia se continúa con el avance del juicio contra los supuestos responsables de la tragedia que vivió el joven.Los hermanos Gabriel y Guillermo Pietantrueno que explotaban el boliche iban a cerrar, en proceso abreviado, un acuerdo con la familia Escobar, para cerrar la cuestión penal respecto del boliche y luego, se debía avanzar en juzgar la eventual responsabilidad de funcionarios públicos municipales y provinciales.Sin embargo,y en el acuerdo, se había pactado una pena condicional y se iba a aplicar una habilitación para ejercer el comercio y también, había una reparación económica", explicó el letrado y agregó que "llegamos a la audiencia y nos enteramos que Pietantrueno, había desistido del juicio abreviado, razón por la cual,. La sospecha de la responsabilidad de los funcionarios públicos municipales es el haberse constatado, que hay una prórroga de una habilitación irregular, sin haberse verificado los mecanismos de control previos y en condiciones en que no podrían haber estado habilitado normalmente el Boliche, lo que determinó posteriormente, las lesiones de Bruno Escobar.Además, se cuestiona al personal de ambulancia, ya que la irreversibilidad del cuadro podría tener una concausa, en el movimiento defectuoso que hizo el personal de ambulancia sin entablillarse."Ahora, se va abrir la imputación a todas las personas e instituciones involucradas en el suceso. Es decir, Municipalidad de Concordia a través de los funcionarios encargados de habilitar el local (Martin Santana, Marcos Wdowiak y Jorge Boujon); la Provincia de Entre Ríos por la actuación de la ambulancia que asistió a Bruno cuando sucedió el hecho y que no tomó las medidas básicas en el caso", afirmó De Bueno a Elonce.com.La familia de Bruno Escobar también es asesorada por un abogado que se ocupa de analizar la responsabilidad civil de los distintos actores involucrados en el caso. Para tal fin, ya se desempeña el letrado Roberto Berán, quien explicó a Elonce.com que "estamos analizando el reclamo de una reparación civil, pero debemos esperar que en la cuestión penal se avance en una serie de pruebas para poder continuar con el resarcimiento civil", afirmó."Hemos hablado con las personas involucradas pero hasta el momento, no se ha podido llegar a ningún acuerdo indemnizatorio. De todas maneras, por la evolución de salud de Bruno, lo que se privilegia es que se pueda obtener un resarcimiento que comprenda toda la cobertura que Bruno necesite a través del tiempo de rehabilitación", señaló el abogado en referencia al tratamiento que hace el joven en Cuba, donde ha tenido importantes avances en su salud."La evolución que ha tenido Bruno en Cuba, ha sido magnífica y debemos procurar que se obtengan los fondos necesarios para se garantice y cubra que él pueda estar un tiempo en Cuba", dijo y agregó: "para ello, se debe evaluar cómo se lucha con algunas normas locales, que impedirían que organismos provinciales, puedan acceder a pagar un tratamiento en el exterior", indicó el Berán en diálogo con Elonce.com.Además, dijo que el reclamo será a