Comienza la encuesta nacional sobre los ingresos y gastos en los hogares

Economía INDEC hará una encuesta para saber de qué manera consumen los argentinos

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) pone en marcha este viernes su encuesta para conocer al cabo de un año c. Al menos 45.000 hogares serán sondeados por unos 400 encuestadores en 422 localidades con más de 2.000 habitantes, para conocer los patrones de consumo sobre la base de unos 1.400 productos y servicios distintos.y lo que el vecino responda al encuestador, está bajo secreto estadístico", reafirmó.porque esta es una encuesta nacional que indaga sobre los hábitos de consumo en los hogares y debido a que es una encuesta,para ponderarlo con una muestra total urbana en todo el país", explicó García a"Se indaga sobre los hábitos de compra de lo que son consumos habituales en alimentos medicamentos, y otro cuestionario relevará sobre compras no tan periódicas como gastos en servicios de luz y gas, además de otros gastos que no son tan habituales como compra de vestimenta y electrodomésticos", detalló el coordinador. Y continuó: "En la última visita, el encuestador indagará sobre los ingresos para establecer la relación entre consumo e ingresos, lo que permite calcular la línea de pobreza, la línea de indigencia y actualizar la metodología del índice de precios al consumidor".En Entre Ríos, a lo largo de un año, se visitará a los vecinos de 21 localidades entrerrianas de distintos tamaño de población y en distintos barrios por diferentes estratos sociales.También se extenderán a Concordia y la semana próxima, se visitará Basavilbaso, Nogoyá y Gualeguay en dos semanas.De acuerdo a lo comentó García, "en esta primera etapa, irán dos personas, el jefe de equipo y el encuestador, los que están identificados con una credencial y una foto, la que puede ser chequeada en la web del INDEC".