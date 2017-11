Foto: Hace 10 años que empezó a funcionar Botnia: Asambleístas renovaron el reclamo Crédito: El Día

Fue un 9 de noviembre de 2007: ese día marcó un antes y un después en toda la comunidad de Gualeguaychú: la enorme chimenea emplazada del lado uruguayo, frente al balneario Ñandubaysal, comenzaba a echar humo y de esta manera se daba comienzo al ciclo productivo de la papelera finlandesa conocida por ese entonces simplemente como Botnia, y no UPM como ahora se llama.



Los cinco años anteriores, desde 2003, la Asamblea Ambiental de Gualeguaychú junto a toda la comunidad comenzaba una lucha a destajo y en desventaja para impedir lo que finalmente sucedió hace una década atrás. Pero la puesta en marcha de la contaminante planta de pasta celulosa no aniquiló el movimiento, y a diez años de ese golpe duro, los asambleístas volvieron a insistir con el eterno reclamo: ¡No a las papeleras!



Ayer al mediodía, frente al consulado de Uruguay en Gualeguaychú, una treintena de personas cortaron la calle y con pancartas y banderas realizaron un acto de repudio por el funcionamiento de la papelera construida en la ciudad uruguaya de Fray Bentos. "Al cumplirse el día de hoy diez años de saqueo y contaminación, la Asamblea Ciudadana de Gualeguaychú se reúne frente al consulado de Uruguay para expresar el sentir de los ciudadanos de aquí y toda la región, repudiando la usurpación del rió Uruguay por parte de Finlandia y Uruguay", comenzó la proclama leída ayer en la esquina de Luis N. Palma y Roque Sáenz Peña.



"El gobierno uruguayo desconoció el reclamo de los ciudadanos, encabezados por Gualeguaychú, y apoyó los intereses económicos de las empresas trasnacionales que vienen a saquear nuestros recursos naturales y a dejarnos la contaminación", recordaron los asambleístas en el discurso, que finalizó con el clásico "¡No a las papeleras!" al ritmo de Seven Nation Army del grupo The White Stripes.



Balance de una década luchada



"Yo creo que el mayor logro de toda esta lucha es que se logró tener una conciencia ambiental en toda esta región, que la lucha de Gualeguaychú sea ahora reconocida dentro y fuera del país, en el mundo", aventuró Martín Alazard, uno de los integrantes más férreos y enfáticos de la Asamblea Ambiental Ciudadana.



Porque más allá de que jamás se pudo impedir que UPM-Botnia comience a funcionar, y mucho menos que deje de trabajar, los asambleístas señalan que la conciencia ecológica es algo que ya está adquirido a nivel colectivo en la sociedad: "Se han creado y han nacido muchos movimientos ambientalistas, hemos tenido muchos brotes, muchos gérmenes de personas que luchan por el medio ambiente y a favor de la salud. Recién ahora se están reconociendo las problemáticas que hemos denunciado desde hace mucho tiempo", afirmó Alazard en declaraciones a ElDía luego del acto en el consulado uruguayo.



Sin embargo, un matiz importante se vio reflejado en el acto de ayer: hace diez años, cuando la lucha tenía como bandera impedir el arranque de la pastera, no era una treintena de personas las que estaban de pie luchando y reclamando. Eran mucho más personas. ¡Muchísimas más! Pero esta baja en la concurrencia tiene para los ambientalistas una explicación.



"De 2003 a 2007 hemos encarado una lucha muy férrea para evitar que Botnia empezara a producir, y todo eso fue provocando un desgaste en la población, en la gente que se jugaba día y noche haciendo guardia en Arroyo Verde, con movilizaciones a embajadas, recorriendo el país entero y Uruguay también", reconoció Alazard, pero inmediatamente después rescató lo positivo que dejó el tiempo: "Pero a pesar de eso, desde 2003 hasta ahora se siguen haciendo estos actos de focos de resistencia permanentemente. La caravana, el Grito Blanco, es permanente la movilización de Gualeguaychú".



Y al mismo tiempo, el vocero de la Asamblea rescata un motivo que, en cierto punto, habla bien sobre el trabajo hecho por los asambleístas en todo este tiempo: "La gente se jacta en decir 'Ya tenemos quién nos defienda', y entonces se quedan en sus casas tomando mate".



Es por eso que la Asamblea Ambiental de Gualeguaychú renueva un pedido que jamás dejó de estar vigente: que la gente se sume a la lucha activa, que aporten desde donde puedan, que llegue sangre joven para que el movimiento tenga una renovación que siempre es necesaria.



"Súmense, necesitamos recambio, necesitamos gente nueva, que no seamos siempre las mismas figuritas porque si no después salen a decir que somos siempre los mismos locos. No tenemos que esperar a que ocurra una desgracia para actuar, para estar a disposición de esta lucha. Sumémonos todos y sumemos todas las causas: los efluentes cloacales, los industriales, la fumigación, los agrotóxicos. . . sumemos todo porque la ecología es una sola. Y si nos unimos, a los Gobiernos no les va a quedar otra que brindarnos una respuesta satisfactoria", invitaron los asambleístas.